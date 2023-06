Dorong Penggunaan Teknologi Kelola Ekosistem Laut, Megawati Ungkap Dialog dengan Jokowi

ist

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr (HC) Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Hari Hidrografi Dunia Tahun 2023 dengan tema Hydrography-Underpinning The Digital Twin of The Ocean di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).