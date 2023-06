Megawati Tekankan Pentingnya Riset Gali Kelautan di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr (HC) Megawati Soekarnoputri menyebut kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) bisa berimbas positif ke sisi kelautan Indonesia.

Terlebih lagi, Pushidrosal sudah mampu memetakan apa yang disebut laut dalam di Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra I, II, dan III.

Megawati mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Hari Hidrografi Dunia Tahun 2023 dengan tema “Hydrography-Underpinning The Digital Twin of The Ocean” di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

"Kerja sama antara Badan Riset Inovasi Nasional dengan Pusat Oceanografi TNI AL (Pushidrosal) menjadi bukti. Pushidrosal telah berhasil memetakan Laut Dalam Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra I, II, dan III. Hasil ekspedisi Jala Citra tersebut telah membawa Pushidrosal ke panggung dunia dengan diterimanya sebagai Anggota Tetap Hidro Oseanografi Dunia di bawah UNESCO," kata Megawati.

Megawati mengatakan berbagai temuan data dan informasi laut hasil kerja sama Pushidrosal bersama BRIN nantinya bisa dimanfaatkan bagi pengembangan kegiatan ekonomi biru yang berkelanjutan.

"Saya percaya, bahwa melalui riset dan inovasi, serta kerja sama dengan seluruh stakeholders di dalam menggali semua potensi kelautan Indonesia, akan mempercepat jalan kemakmuran Indonesia," ujar Presiden kelima RI tersebut.

Megawati kemudian mengatakan penting bagi Indonesia melakukan penelitian terhadap sisi kelautan, terutama untuk mengetahui kandungan yang ada dalam perairan di Tanah Air.

"Laut ini menghadapi banyak ancaman, baik dari strategi militernya juga merupakan perubahan iklim dunia. Akibat global warming menjadikan perhatian terhadap hydro sosiografi menjadi makin penting. Atas dasar hal itu seminar internasional hari ini dengan tema Digital Twin Of The Ocean sangat diperlukan guna mengangkat peran saint dan teknologi dalam menciptakan gambaran digital samudera. Dalam BRIN saya telah berupaya untuk membuat lompatan," ujar Megawati.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya (TNI) Ahmadi Heri Purwono menyatakan, pengembangan dan penerapan konsep digital di bidang kelautan sangat penting bagi Indonesia maupun secara global.

"Model digital kelautan yang komprehensif dapat diberdayakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya untuk keamanan navigasi, memperkuat sumber daya maritim secara efisien, memperdalam pemahaman lingkungan maritim, serta mengembangkan pemodelan iklim," kata Ahmadi Heri Purwanto.

Wakasal menjelaskan, konsep digital twin of the ocean memegang peran penting bagi komunitas global. Konsep tersebut mewakili visi Indonesia untuk membuat gambaran digital seluruh wilayah lautan secara detail dan akurat yang saling terhubung.

"Dengan membangun konsep digital tersebut, kita dapat memantau dan menganalisa kondisi dan perubahan lautan dengan lebih baik, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat," jelas Ahmadi.

Ahmadi juga menjelaskan, digital twin of the ocean membuka akses bagi para peneliti, industri komersial, dan penegak hukum, serta berpotensi mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang revolusioner.

Pendekatan transformasional ini, lanjut Ahmadi, tidak hanya akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tapi juga memungkinkan terselenggaranya manajemen yang efektif terhadap ekosistem maritim melalui upaya yang berkelanjutan.