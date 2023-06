40 Ucapan Selamat Idul Adha 1444 H Bahasa Inggris dan Indonesia, Dapat untuk Pesan dan Status Sosmed

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini 40 ucapapan selamat Idul Adha 1444 Hijriah/2023, berbahasa Inggris dan Indonesia, dapat dimanfaatkan sebagai pesan dan diunggah di sosial media.

Diketahui Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Idul Adha merupakan peringatan keagamaan penting yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Di hari itu Umat Muslim berbondong-bondong berkurban hewan ternak terbaik mereka.

Bertepatan dengan momen Idul Adha 2023, warganet dapat mengirimkan ucapan ke keluarga, sahabat, rekan ataupun untuk update status di sosial media (sosmed).

Lantas berikut 40 daftar ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2023 berbahasa Inggris dan Indonesia, dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Dikutip dari The Quint, inilah ucapan Selamat Idul Adha 1444 H Berbahasa Inggris:

1. On the occasion of Bakrid, I pray to Allah to always protect you from the bad and help you out. Bakrid Mubarak to you my lover.

2. May Allah bring into your life lots of happiness on the pious occasion of Bakri Eid.

3. I am sending warm greetings on Bakrid to you my love. May this festival be full of happiness for you.

4. May Allah accept all your good deeds and forgive all your acts of disobedience. Have fun on this day.

5. Sometimes Allah showers his wishes in life by giving us true friends who always stand by us. Thank you for being there. Eid Mubarak.

6. Happy Eid! May the next year bring you and your family success.

7. Bakri Eid Mubarak! I wish you happiness, prosperity, and good health.