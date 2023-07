Indonesia Serukan Bantuan untuk Rakyat dan Anak-anak di Myanmar Tidak Dipolitisasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menyerukan agar bantuan bagi rakyat Myanmar tidak dipolitisasi.

Sebab ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) akan kembali menyalurkan bantuan ke wilayah Sagaing dan Magway.

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengatakan terdapat langkah maju, dimana akses kepada AHA Centre untuk memberikan bantuan ke beberapa wilayah Myanmar di tahap awal berhasil diberikan pada Mei 2023.

Saat ini AHA Centre sedang mempersiapkan penyaluran bantuan kepada 400 rumah tangga atau sekitar 1.450 orang IDPs (internally displaced persons).

"Wilayah Sagaing dan Magway akan jadi salah satu prioritas selanjutnya," kata Retno pada konferensi pers terkait bertajuk 'The 56th ASEAN Foreign Minister' Meeting / ASEAN Post Ministerial Conference (The AMM/PMC) di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.

Retno mengatakan AHA Centre juga telah bertindak cepat membantu korban Mokha Cyclon senilai USD 1.6juta.

Secara bilateral Indonesia telah menyampaikan bantuannya pada 26 Juni 2023 sebanyak 45 ton dengan nilai lebih dari USD 0,5 juta.

Bantuan ini berupa makanan siap saji, terpal, tenda, peralatan pertukangan, generator, selimut, serta air minum yang diperlukan para korban siklon Mocha, khususnya di wilayah Rakhine State, Myanmar.

"Dalam berbagai komunikasi, Indonesia juga mendengar adanya informasi adanya kebutuhan vaksin terutama untuk anak-anak," kata Retno.

Retno melanjutkan bahwa Indonesia tengah meminta data mengenai kebutuhan vaksin dan siap untuk berkontribusi.

Retno menegaskan bahwa dalam keketuaannya di ASEAN, Indonesia telah melakukan 110 engagement atau pendekatan dengan semua pihak di Myanmar, termasuk terkait bantuan.

Ia menegaskan bahwa semua pihak harus berkomitmen untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dengan prinsip no one left behind dan tidak mempolitisir bantuan kemanusiaan.

"Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak," ujarnya.