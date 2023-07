Prabowo Subianto Singgung Kedekatan dengan Effendi Simbolon: Dia Kawan Baik, Tapi Paling Galak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto menyinggung soal kedekatannya dengan politikus PDIP Effendi Simbolon.

Prabowo menyebut, berkawan baik dengan Effendi.

Hanya saja, menurut Prabowo, sebagai kolega di pemerintahan Effendi merupakan salah satu politikus yang galak jika sedang rapat di Komisi I DPR RI.

"Jadi karena yang undang itu namanya Effendi Simbolon, ini dibilang kawan ya kawan, tapi di Komisi 1, ini termasuk paling galak ini," kata Prabowo saat memberikan sambutan di acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).

Prabowo bahkan menyebut, dirinya beberapa kali merasa stress ruang rapat Komisi I DPR RI jika melihat ada Effendi Simbolon di dalamnya.

Hanya saja menurut Prabowo, sosok seperti Effendi Simbolon inilah yang mencerminkan wakil rakyat, yakni dengan kekritisannya.

"Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stress karena lihat ada Effendi saja," kata Prabowo.

"Tapi itu lah seorang wakil rakyat yang benar, wakil rakyat ya harus kritis, harus tajam wakil rakyat harus berani, tapi jangan galak-galak pak hahah kan kita kopeng," sambungnya.

Tak hanya itu, kata Prabowo, sosok seperti Effendi Simbolon ini juga yang sejatinya dapat membuat bangsa Indonesia menjadi lebih kuat.

Sebab, kata dia, jika setiap pihak hanya sepakat dengan apa yang dikatakan atasan atau rekan kerja, tanpa adanya sanggahan maka hal itu tidak mencerminkan budaya demokrasi.

"Tapi gapapa, kita bisa kuat, karena kita dapat suatu sanggahan yang kuat. Kalau kita hanya menghadapi yes man semua, apa yang disampaikan pemimpin, apa yang disampaikan penguasa, apa yang disampaikan pemerintah semua yes sir, yes sir, itu tidak baik, tidak demokratis yang benar," tukas Prabowo.