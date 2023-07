Putri Ferdy Sambo Unggah Ucapan Hari Jadi Pernikahan Orangtuanya, Kirim Sepucuk Surat untuk Keduanya

TRIBUNNEWS.COM - Putri terpidana kasus pembunuhan berencana, Ferdy Sambo (FS) dan Putri Candrawathi (PC), Trisha Eungelica Ardyadana, mengunggah ucapan hari jadi pernikahan atau anniversary orang tuanya, Jumat (7/7/2023).

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menikah pada 7 Juli 2000.

Pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi genap berusia 23 tahun pada hari ini.

Melalui Instagram pribadinya, Trisha mengunggah video berupa kompilasi foto dan momen kebersamaan orang tuanya.

Pada slide kedua, tampak amplop berisi surat yang Trisha kirim untuk ayah dan ibunya.

"230707 - happy anniversary mams n paps. walaupun tahun ini konsepnya LDR but i wish u tons of blessing, love, and happiness in ur marriage."

"sisanya ada di surat yak. love u all sososososoooo much mwah," tulis Trisha pada akun @trishaeas.

Baca juga: Alasan Polri Batal Pecat Eks Anak Buah Ferdy Sambo Kompol Chuck Putranto

Diketahui saat ini Ferdy Sambo tengah menjalani hukuman pidana atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).

Ferdy Sambo divonis hukuman mati.

Sementara Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.

Saat ini keduanya tengah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Terdakwa Ferdy Sambo saat mencium kening Putri Candrawathi di sela sela sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022). (Warta Kota/YULIANTO)

Baca juga: Kasasi Ferdy Sambo dkk Terdaftar di Mahkamah Agung

Dikutip dari Kompas.com, MA akan segera menyidangkan kasasi perkara pidana dugaan pembunuhan berencana mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Berdasarkan data yang diunggah di kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, permohonan kasasi Sambo teregister dengan nomor 813 K/Pid/2023.

“Status dalam proses distribusi,” sebagaimana dikutip dari situs MA tersebut, Jumat (23/6/2023).

Sementara kasasi Putri Candrawathi telah teregister dengan nomor 816 K/Pid/2023 dengan klasifikasi pembunuhan berencana.

"Status dalam proses distribusi,” sebagaimana dikutip dari laman tersebut.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com)