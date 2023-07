Komnas HAM: 2.959 Pekerja Migran Indonesia Tertahan di Malaysia Meski Masa Tahanan Habis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan ada 2.959 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih tertahan di detensi imigrasi meski masa tahanannya telah habis.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan dari jumlah tersebut beberapa di antaranya anak-anak.

"Ada anak-anak di dalamnya yang ada sekitar 2.959 orang yang ada di beberapa detensi di Malaysia," kata Anis saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Anis mengajak pihak-pihak terkait untuk sesegera mungkin mengambil langkah agar PMI tersebut dipulangkan ke Indonesia.

"Komnas HAM mengajak agar ini ada upaya bersama sesegera mungkin pemulangan ke Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, pemulangan segera bagi PMI di Malaysia itu harus dilakukan mengingat masa tahanan mereka sudah habis.

"Sehingga dibutuhkan solusi bersama antara kedua negara Pemerintahan Indonesia dan Malaysia untuk memastikan dalam jangka waktu terdekat untuk penulangan karena ada anak-anak," ucap Anis.

Selain itu, Anies menjelaskan Indonesia sudah meratifikasi kovenan HAM internasional seperti konvensi pekerjaan migran, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

"Ini penting menjadi perhatian kita semua bahwa tidak dibenarkan adanya satu situasi di mana tahanan ada pada kondisi yang tidak layak yang berakibat pada situasi buruk yah karena masa tahan yang berkepanjangan," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Suhakam, institusi hak asasi manusia negara bagi Malaysia.