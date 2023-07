Menlu Rusia Sergey Lavrov Foto dengan Wartawan Saat Hadiri PMC ASEAN di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia (Menlu) Sergey Lavrov menyempatkan untuk berfoto dengan wartawan usai menghadiri Post Ministerial Meeting (PMC) pertemuan Menlu ASEAN dan Rusia di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Momen ini diunggah oleh Kementerian Luar Negeri Rusia untuk menyinggung isolasi dunia barat.

Dalam postingan terbarunya, Kemlu Rusia menulis bahwa Lavrov dikelilingi oleh jurnalis yang mengikuti pertemuan Rusia dan ASEAN di Jakarta.

"Sergey Lavrov dikelilingi wartawan usai pertemuan #RussiaASEAN di Jakarta. Jika ini adalah "isolasi" yang diimpikan oleh media Barat, maka satu-satunya yang tersisa adalah Barat itu sendiri," tulis Kemlu Rusia.

Kehadiran Lavrov di Jakarta juga dalam rangka menyambut peringatan lima tahun kemitraan strategis ASEAN-Rusia.

Pertemuan ASEAN PMC bersama Rusia dipimpin oleh Menlu Kamboja Prak Sokhonn.

Lavrov mengungkapkan, prioritas bersama Rusia dan ASEAN adalah memperkuat perluasan kerja sama multifaset sesuai pedoman yang ditetapkan para pemimpin kedua belah pihak pada KTT 2021.

Kala itu Rusia dan ASEAN menyepakati Comprehensive Plan of Action (CPA) to Implement ASEAN and The Russian Federation Strategic Partnership (2021-2025).