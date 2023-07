Indonesia Kirim 36 Delegasi di Ajang Worldskill ASEAN 2023 Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia mengirimkan 36 kompetitor pada 18 bidang kejuruan di ajang 13th Worldskill ASEAN (WSA) Tahun 2023.

Kompetisi keterampilan tingkat ASEAN ini akan berlangsung pada 23 sampai dengan 25 Juli 2023 di Singapura.

Para delegasi di lepas langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Ida Fauziyah mengatakan, pelaksanaan WSA memiliki arti penting dalam upaya penyiapan SDM kompeten.

Menurutnya, keberhasilan para kompetititor Indonesia di WSA akan menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana daya saing SDM Indonesia di tingkat ASEAN.

“Saya mengimbau agar kita menujukkan jati diri yang baik dan profesional, serta sportivitas yang tinggi. Tunjukkan bahwa selain dalam hal skill kita juga tidak kalah dalam sikap, prilaku, dan kepribadian,” katanya.

WSA Tahun 2023 di Singapura merupakan gelaran ke-13 kompetisi keterampilan tingkat ASEAN.

Baca juga: ASEAN - China Sepakati Pedoman untuk Percepat Pembahasan Code of Conduct di Laut China Selatan

Pada edisi-edisi sebelumnya, gelaran WSA dikenal dengan sebutan ASEAN Skills Competition (ASC), yaitu kegiatan rutin di lingkup ASEAN yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelatihan, mempromosikan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja muda di kawasan ASEAN.

Peserta yang mengikuti kompetisi dalam WSA disebut sebagai kompetitor.

WSA Tahun 2023 sejatinya dilangsungkan pada Tahun 2020, namun tertunda hingga tahun ini akibat pandemi COVID-19.

Pada gelaran tahun ini, WSA memperlombakan 22 bidang kejuruan dan diikuti oleh 10 Negara ASEAN.

36 delegasi akan berkompetisi di bidang kejuruan yaitu Automobile Technology, Beauty Therapy, CNC Maintenance, Electronics, Fashion Technology, Graphic Design Technology, Hairdressing, Industrial Automation, Internet of Things, IT Network System Administration, IT Software Solutions for Business, Mechanical Engineering CAD, Mechatronics, Mobile Robotics, Rapit Trasit Systems, Refrigeration and Air Conditioning, Restautant Services, dan Web Technologies.