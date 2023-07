Jejak Karier Pahala Mansury yang Kini Jadi Wamenlu RI Bermula dari Bankir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pahala Nugraha Mansury ditunjuk Presiden Jokowi menjadi wakil menteri luar negeri RI (Wamenlu) Senin (17/7/2023).

Sebelumnya Pahala merupakan wakil menteri BUMN I sejak 23 Desember 2020 menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang dilantik Jokowi sebagai menteri kesehatan.

Baca juga: Daftar Wakil Menteri yang Dilantik Presiden Jokowi, Ada Pahala Mansury hingga Rosan Roeslani

Berikut profil Pahala yang dilansir dari website BUMN.go.id:

Sebelum bergabung di Kementerian BUMN, Pahala telah malang melinting menduduki posisi profesional dan penting di BUMN.

Pertama, ia merupakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) 2019-2020.

Kedua, Pahala juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) di tahun 2018 - 2019.

Ketiga, dia diamanahi menjadi direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2017 - 2018.

Keempat, menjadi Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2015 - 2017.

Serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional.

Selain itu, Ia juga pernah meraih penghargaan sebagai ASEAN’s Best CFO pada 2021, Indonesia’s Best CFO pada 2013 dan menjadi Runner Up Finance Asia Indonesia CFO of the year pada 2007 dan 2009.

Baca juga: Profil Pahala Mansury akan Isi Kursi Kosong Wamenlu, Gantikan Mahendra Siregar

Pria kelahiran Bogor, 8 April 1971 ini menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Pahala melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar MBA di NYU Stern School of Business.