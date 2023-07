Profil Pahala Mansury akan Isi Kursi Kosong Wamenlu, Gantikan Mahendra Siregar

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Pahala Mansury menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) pada Senin (17/7/2023).

Adapun kabarnya pelantikan ini akan diselenggarakan sekira Pukul 10.00 WIB.

Pahala Mansury dipilih untuk mengisi kursi kosong di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) usai Mahendra Siregar hengkang dan terpilih menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027.

Sebelumnya, Pahala Mansury menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas siapa sebenarnya Pahala Mansury?

Berikut profil Pahala Mansury yang kini yang dipilih menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Baca juga: Profil Budi Arie Setiadi, Dikabarkan akan Dilantik Jadi Menkominfo Besok, Hartanya Rp101 Miliar

Profil Pahala Mansury

Pemilik nama lengkap Pahala Nugraha Mansury lahir di Bogor, Jawa Barat pada 8 April 1971.

Melansir bumn.go.id, ia merupakan lulusan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Selepas dari itu, Pahala Mansury melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar MBA di NYU Stern School of Business.

Berkat pendidikannya, Pahala Mansury meraih penghargaan sebagai Runner Up Finance Asia Indonesia CFO of the year pada 2007 dan 2009.

Selain itu, pada 2013, Pahala Mansury juga menjadi Indonesia’s Best CFO.

Lalu pada 2021 mendapatkan penghargaan sebagai ASEAN’s Best CFO.

Baca juga: Profil Paiman Raharjo, Dikabarkan akan Dilantik Jadi Wamendes PDTT, Seorang Rektor

Melansir Wikipedia, Pahala memulai karier sebagai change management consultant di Andersen Consulting di Jakarta hingga tahun 1997.