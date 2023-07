Jaga Kualitas Perkuliahan Jarak Jauh, UT Jalani Review dari Lembaga Internasional

Universitas Terbuka (UT) mendapatkan peninjauan atau review dari lembaga internasional, International Council for Open and Distance Education (ICDE). Foto Rektor UT Ojat Darojat bersama reviewer dari ICDE, Prof. Ebba Ossiannilsson, Prof. Morten Flate Paulsen dan Prof. Kam Cheong Li.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) mendapatkan peninjauan atau review dari lembaga internasional, International Council for Open and Distance Education (ICDE).

Review kualitas ini merupakan kali kelima dilaksanakan oleh ICDE kepada UT, yakni sebelumnya pada 2005, 2010, 2016, dan 2019.

Rektor UT Prof. Ojat Darojat M.Bus., Ph.D. mengatakan review ini meningkatkan kualitas perkuliahan jarak jauh yang dilaksanakan UT.

"Menjaga mutu pendidikan bagi setiap perguruan tinggi adalah suatu hal yang penting. Sebab, hal ini berkaitan langsung dengan tercetaknya mahasiswa sebagai penerus bangsa," ujar Ojat di Kampus UT, Pondok Cabe, Tangsel, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Pendaftaran UT 2023 Sarjana dan Diploma Prodi Non Pendidikan: Syarat, Jadwal, Fakultas

Ojat mengatakan UT selalu melakukan peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkala.

Langkah ini, kata Ojat, untuk menjadi lembaga penyelenggara Pendidikan Jarak jauh (PJJ) yang berkualitas.

"Dalam mengawal dan memastikan kewibawaan akademik, UT senantiasa melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan standar penyelenggaraan PTTJJ skala internasional sejak 2005," ungkap Ojat.

Reviewer dari ICDE tahun ini adalah Prof Ebba Ossiannilsson (Chair of the ICDE OER Advocacy Committee and ICDE OER Ambassador for Global Advocacy, Sweden).

Lalu Prof. Morten Flate Paulsen (The Norwegian of Science and Technology dan Former ICDE Secretary General), dan Prof. Kam Cheong Li (Dean of School of Open Learning at Hong Kong Metropolitan University).

Prof. Ebba Ossiannilsson menjelaskan ICDE menekankan pentingnya penjaminan kualitas pendidikan tinggi dalam sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ).

"Review kualitas pada ICDE merupakan layanan yang dirancang untuk meningkatkan dan mendukung kualitas lembaga pendidikan terbuka, jarak jauh," kata Ebba.

Baca juga: Rektor UT: PJJ Bantu Pekerja Migran Raih Pendidikan di Perguruan Tinggi

Sementara itu, Prof. Morten menambahkan adanya pandemi Covid-19 membuat seluruh negara termasuk Indonesia menitikberatkan pada penerapan distance learning.

Agar memastikan kualitas PTTJJ yang ditawarkan berdaya saing tinggi, UT bersama ICDE melakukan quality review (penilaian mutu).

Pelaksanaan review berlangsung di Kantor UT Pusat serta Kantor UT Daerah Jambi, Bandung, dan Malang, lima hari yaitu pada 17-21 Juli 2023.