Kumpulan Ucapan dan Twibbon Tahun Baru Islam 2023, Dapat Dibagikan ke IG dan WA

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan dan twibbon Tahun Baru Islam 2023.

Umat ​​Muslim di seluruh dunia merayakan awal tahun Hijriah sebagai peristiwa khusus dan penting.

Bulan pertama kalender Islam adalah Muharram.

Tahun ini, 1 Muharram 1445 H jatuh pada Rabu, 19 Juli 2023.

Untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, kamu dapat membagikan twibbon melalui Instagram dan WhatsApp.

Baca juga: 50 Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2023 atau 1 Muharram 1445 H, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

Berikut kumpulan ucapan Tahun Baru Islam 2023 yang dikutip dari createcustomwishes.com dan www.theedadvocate.org:

1. "Happy Hijri New Year to the Muslim community! Let us start Hijri 1445 AH by reflecting on ourselves and seeking mercy for our sins!"

"Selamat Tahun Baru Hijriah untuk umat Muslim! Mari kita mulai Hijriah 1445 H dengan bercermin pada diri sendiri dan memohon ampun atas dosa-dosa kita!"

2. "With the arrival of the Hijri 1445 AH, I pray for you and your family to have a fortunate year ahead! Happy Muharram to you all!"

"Dengan kedatangan Hijriah 1445 H, saya berdoa untuk Anda dan keluarga Anda agar memiliki tahun yang beruntung! Selamat Muharram untuk kalian semua!"

3."Happy Islamic New Year to you all! May you keep finding more reasons to be grateful towards Allah’s abundant blessing every day!"

"Selamat Tahun Baru Islam untuk Anda semua! Semoga Anda terus menemukan lebih banyak alasan untuk bersyukur atas nikmat Allah yang melimpah setiap hari!"

4. "Happy Muharram 2023! Praying that you can become Allah’s favorite servant through sincere prayers!"

"Selamat Muharram 2023 ! Berdoa agar Anda bisa menjadi hamba kesayangan Allah melalui doa yang tulus!"