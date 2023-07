Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1445 H dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1445 H dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya.

Tahun Baru Islam diperingati setiap 1 Muharram pada kalender Hijriah.

Pada tahun ini, peringatan Tahun Baru Islam jatuh pada hari Rabu (19/7/2023).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyambut momen tersebut, satu di antaranya yakni dengan membagikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1445 H.

Ucapan selamat Tahun Baru Islam 1445 H ini dapat dibagikan ke media sosial atau jadi pesan pribadi kepada keluarga, teman hingga saudara.

Oleh sebab itu, simak kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1445 H yang telah dikutip Tribunnews dari berbagai sumber:

Baca juga: 30 Gambar Ucapan Tahun Baru Islam 2023, 1 Muharram 1445 H, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1445

1. I wish the blessings of Allah are always there to brighten every moment of your life…. May you find success and happiness under his guidance and love…. Happy Islamic New Year

Artinya: Saya berharap berkah Allah selalu ada untuk mencerahkan setiap momen dalam hidup Anda…. Semoga Anda menemukan kesuksesan dan kebahagiaan di bawah bimbingan dan cintanya…. Selamat Tahun Baru Islam

2. Happy Muharram to my brothers and sisters! I Hope Allah’s blessings and Heaven’s fortune will accompany us throughout the year!

Artinya: Selamat Muharram untuk saudara-saudaraku! Semoga berkah Allah dan rejeki Surga menyertai kita sepanjang tahun!

3. Happy Islamic New Year! May the spirit of this holiday season fill your heart with love peace and serenity

Artinya: Selamat Tahun Baru Islam! Semoga semangat musim liburan ini memenuhi hati Anda dengan cinta damai dan ketenangan

4. The first light of the rising sun will remove all black. Everyone will be tied up in the mood of happiness. May the day be filled with happiness in your heart. Happy Islamic New Year !!