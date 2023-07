Wakil Menteri Perdagangan Paparkan Ekonomi Indonesia di Seminar Internasional WSCF

Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga menjadi Keynote speaker di Seminar Internasional World Student Christian Federation On Human Rights and Fundamentalisms (HandOut/IST)

TRIBUNNEWS.COM - Seminar Internasional World Student Christian Federation On Human Rights and Fundamentalisms memasuki sesi kedua.

Dalam upaya menghadirkan berbagai perspektif terkait HAM dan fundamentalisme, Federasi Mahasiswa Kristen se-Dunia atau World Student Christian Federation (WSCF) dan Pengurus Pusat GMKI menghadirkan Dr Jerry Sambuaga Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai Keynote speaker.

Jerry Sambuaga menyampaikan terimakasih kepada WSCF yang telah melibatkan pemerintah dalam pertemuan yang sangat bermartabat ini.

"Saya juga mengucapkan terimakasih atas ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini," kata Sambuaga, Selasa (18/7/2023) saat awal paparan materinya.

Dalam kesempatan ini Wamendag Jerry Sambuaga mewakili Menteri Perdagangan untuk menyampaikan materi The State of Indonesia Economy di hadapan Pengurus WSCF Global dan Region WSCF antara lain Asia-Pacific, Africa, Europe, Middle East, North America, Caribbean dan Pengurus Pusat GMKI hadir bersama perwakilan 50 Negara.

Jerry Sambuaga memaparkan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2022 mencapai 5,51 persen terendah ketiga dari Korea Selatan dan Vietnam.

"Melihat keadaan ini peran kaum muda tentu menjadi salah satu kunci besar untuk dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Terutama di Era digital yakni peningkatan digital literasi; digital heroes, digital inovator," paparnya.

Agenda yang berlangsung berlangsung sejak 13 Juli sampai dengan 24 Juli 2023 secara resmi mengusung tema Envisioning Ecumenical Youth Advocacy And Solidarity In The 21st Century : Human Rights, Gender Justice And Leadership Engagement.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jefri Edi Irawan Gultom mengucapkan terima kasih atas paparan Materi Wamendag dalam Pertemuan WSCF Global di Indonesia.

Jefri menyampaikan keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan generasi.

"Generasi Muda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Apalagi, saat ini Indonesia tengah mengalami masa bonus demografi," ungkap Jefri.

Yowanda Yonggara, WSCF Regional Executive for Asia Pacific and Global Program Directorengatakan WSCF Region Asia-Pacific yang sebelumnya di Hongkong saat ini resmi berada di Indonesia.

Pemindahan kantor ini menunjukkan komitmen WSCF terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam memajukan kerja WSCF di wilayah Asia-Pasifik.

"Kehadiran WSCF semakin menunjukkan kontribusi Indonesia dalam membangun solidaritas ekumenis, dialog antaragama, dan pengembangan kepemimpinan di wilayah Asia Pasifik," kata Yowanda.