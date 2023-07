Profil Komjen Pol. Prof. Dr. Petrus R. Golose, Raih Penghargaan Tertinggi di Bidang Akademik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol. Prof. Dr. Petrus R. Golose meraih gelar guru besar tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

Jenderal polisi kelahiran Manado, 27 November 1965 ini tidak hanya dikenal dengan kepiawaiannya memimpin, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan.

Prof. Dr. Petrus R. Golose diketahui aktif dalam dunia pendidikan terutama di bidang ilmu kepolisian dengan spesialisasi transnational organized crime, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kapolda Bali periode 2016 hingga 2020 ini tercatat pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri diantaranya University of Ljubljana di Slovenia dan Hongkong Police College di Hongkong.

Sementara itu, di dalam negeri Prof. Dr. Petrus R. Golose telah mengajar di puluhan perguruan tinggi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.

Mulai dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Pasca Sarjana Universitas Pertahanan (UNHAN), Akademi Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sespimmen, Sespimti, Sesko TNI, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana, Universitas Sam Ratulangi, hingga Politeknik Kesehatan Sorong, dan masih banyak lagi perguruan tinggi pernah disambangi dan menerima pengajaran darinya.

Tidak hanya mengajar, jenderal bintang tiga yang memiliki hobi menembak, menyelam, dan olahraga tenis meja ini juga telah banyak mengikuti international conference serta diundang sebagai pembicara di berbagai pertemuan internasional.

Puluhan negara yang tersebar di lima benua telah menjadi saksi atas kecerdasan dan kecakapannya sebagai pembicara pada bidang ilmu kepolisian.

Sebagai cendekiawan, Prof. Dr. Petrus R. Golose juga telah menerbitan empat buah buku yang hingga kini banyak dijadikan rujukan dalam berbagai penelitian.

Buku-buku tersebut yaitu berjudul Seputar Kejahatan Hacking, Deradikalisasi Terorisme, Invasi Terorisme, serta Inovasi dan Aktualisasi dari Bali Gebrakan Dr. Petrus Reinhard Golose (Kapolda Bali).

Selain buku, perwira polisi lulusan AKABRI 1988 ini juga banyak menulis jurnal ilmiah. Beberapa jurnal ilmiah yang telah ditulis diantaranya berjudul Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Perkembangan Cyber dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri, Invasi Terorisme ke Cyberspace, Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth, Penegakan Hukum Cybercrime dalam Sistem Hukum Indonesia, dan lain sebagainya.

Karya tulis ilmiah Prof. Dr. Petrus R. Golose diketahui juga banyak yang dipublikasi dalam jurnal-jurnal internasional seperti A Rational Choice Analysis of ISIS Mujahid in Becoming Cyber-Jihadist yang dipublikasikan oleh International Journal of Cyber Criminology, De-recidivism not De-radicalisation.

Kemudian Understanding The Cognitive Process Among De-Radicalised Indonesian Terrorist Returnees yang dimuat dalam jurnal Cognent Social Sciencs, A Comparative Analysis of The Factors Predicting Fears of Terrorism and Cyberterrorism in a Developing Nation Context yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnic and Cultural Studies.

Lalu, A Legal Analysis of Crime Victim Protection in Indonesia yang diterbitkan oleh Russian Law Journal, The Role of The Police in The Management of Criminal Acts of Terrorism pada Social Science Journal, Terrorism as Socio-Economic and Cultural Barriers to Indonesian Firms’ Financial Performance yang dimuat dalam Journal of Ethnic and Cultural Studies.

Selanjutnya adalah Cyber Terrorism-A Perspective of Policy Analysis yang dipublikasikan oleh International Journal of Cyber Criminology, dan Implementation of Y Model Work Strategy as a Policing Model for Transnational Organized Crime in Bali dalam Technium Social Science Journal.

Kiprahnya dalam dunia pendidikan membawa jenderal yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNN RI tersebut meraih gelar tertinggi di bidang akademik yakni guru besar tetap bidang ilmu kepolisian berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 28862/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen tanggal 8 Juni 2023.

Gelar tersebut merupakan gelar bergengsi dalam dunia akademik. Sebagai bagian dari civitas academica, guru besar tetap adalah gelar tertinggi yang diberikan setelah seseorang mampu memenuhi persyaratan yang cukup berat.

Persyaratan tersebut antara lain telah menyelesaikan pendidikan S3, memiliki publikasi jurnal internasional bereputasi, telah memiliki pengalaman sepuluh tahun mengajar, dan telah memenuhi KUM yakni angka kredit dosen minimal 850 atau 1.050 poin.

Prof. Dr. Petrus R. Golose telah terbukti mampu memenuhi berbagai persyaratan tersebut sehingga dirinya secara resmi akan dikukuhkan sebagai guru besar tetap pada Senin, 24 Juli 2023. Pengukuhan ini menjadikan Prof. Dr. Petrus R. Golose sebagai Kepala BNN RI pertama yang dikukuhkan sebagai guru besar tetap saat masih menjabat.