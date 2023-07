Juru Bicara Kementerian Luar Negeri: Wamenlu Baru Nahkodai Diplomasi Ekonomi

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pahala Mansury yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin, 17 Juli 2023 sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI akan menahkodai diplomasi ekonomi.

Mantan Wakil Menteri BUMN itu kini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, di samping kepemimpinan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi.

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah mengatakan dengan dilantiknya Pahala, tugas diplomasi di Kementerian Luar Negeri semakin jelas arahnya jelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi.

"Yang pasti beliau sudah diterima, sudah ada rapat pertama dengan Ibu Menlu dan seluruh jajaran pimpinan di Kemlu. Bagaimana di tahun terakhir pemerintahan sudah ada pembagian tugas yang lebih jelas lagi," kata Faiza di kantor Kemlu Jakarta, Kamis (21/7/2023).

Pelantikan Pahala juga tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 32 M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, Pahala dilantik sebagai Wamen BUMN I pada 23 Desember 2023 untuk menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan

Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat pada 8 April 1971 itu mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi di program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI).

Bukan hanya itu saja, Pahala juga melanjutkan pendidikannya ke School of Business, New York University, lulus dengan gelar Master of Business Administration (MBA) tahun 1999.

Ia bergabung dengan konsultan jasa manajemen di luar negeri pada tahun 1994, dan kembali ke Tanah Air untuk mengawali karier di BUMN, Bank Mandiri di tahun 2003.

Pada 2017-2018 ia ditetapkan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pada 2018, ia dipindahtugaskan sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero).

Setahun setelah itu, Pahala ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri BUMN I bersama Erick Thohir.

Dengan kepakarannya, Faiza menilai Pahala sangat tepat menakhkodai aspek diplomasi ekonomi.

"Bapak Wamenlu, melihat pada kepakaran dan pengalaman beliau dari aspek korporasi, sehingga sangat tepat untuk nantinya meng-nakhodai untuk aspek diplomasi ekonomi. Itu yang tengah berproses sekarang," ujarnya.

Baca juga: Selesai di BUMN dan Berlabuh Jadi Wamenlu, Ini Deretan Harta Kekayaan Pahala Mansury

Pahala telah memulai tugasnya setelah resmi dilantik, dan mulai mempelajari apa yang menjadi tugas serta isu-isu yang dihadapi Kemlu RI.

"Beliau minggu ini baru bekerja di Kemlu dan sedang lebih mengenal lagi apa yang menjadi tugas-tugas dan issues yang sedang dihadapi Kemlu," kata Faiza.

"Namun secara jelas Bu Menlu telah memberikan porsi penugasan yang lebih besar untuk Pak Wamenlu terkait isu-isu diplomasi ekonomi," lanjutnya.