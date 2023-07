Kronologi Meninggalnya Binaragawan Justyn Vicky karena Gagal Angkat Barbel 210 Kg

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Binaragawan Indonesia asal Bali, Justyn Vicky, meninggal usai gagal mengangkat barbel 210 kg saat latihan. Video detik-detik Justyn Vicky saat gagal mengangkat barbel tersebut beredar di media sosial hari ini, Minggu, 23 Juli 2023.

Dalam video tersebut Justyn Vicky tengah latihan mengangkat barbel bersama seorang pengawas.

Namun sayangnya karena tak kuat mengangkap, barbel tersebut menimpa leher Vicky hingga patah dan kemudian buru-buru ditolong.

Pengawas sempat membantu mengangkat barbel namun tidak kuat. Baru seketika orang-orang di tempat latihan tersebut datang membantu mengangkat barbel.

Peristiwa tersebut terjadi pada 15 Juli 2023 lalu di tempat gym Justyn Vicky bekerja di The Paradise Bali.

Berawal dari Justyn yang ingin menjajal melakukan squat-press dengan barbel di pundaknya berakhir tragedi.

Insiden ini membuat Justyn mengalami patah leher dan kerusakan pada saraf vital yang menghubungkan jantung dan paru-paru.

Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawa Justyn tidak tertolong usai operasi darurat.

The Paradise Bali mengucapkan penghormatan terakhir kepada Justyn melalui unggahan di akun Instagram, the.paradisebali.

Tewasnya Justyn terekspos luas di sejumlah media lua

r negeri seperti Channel News Asia di Singapura, New York Post dan The Sun di AS hingga Daily Mail di Inggris.

Laporan reporter Desy Selviany | Sumber: Warta Kota