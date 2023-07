Sejumlah Tokoh Dunia Ucapkan Selamat Harlah ke-25 PKB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh dunia turut mengucapkan selamat atas peringatan hari lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang puncaknya digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada hari ini Minggu (23/7/2023).

Mereka antara lain mantan President Republic of Ecuador HE. Jamil Mahuad, President of CDI sekaligus mantan President Republic of Colombia HE. Andres Pastrana Arango, serta Regional Director, Asia Pacific and Middle East CDI dari Spanyol, Cesar Rossello.

"Untuk sahabat terbaikku, PKB di Indonesia, selamat hari lahir ke-25. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya," kata Cesar, dalam keterangannya dikutip Minggu.

Ucapan selamat Harlah juga datang dari The Honorable Vice President Romania Pavel Popescu, The Honorable Amraoui Allal Churgen, serta Moroccan Parliamentarian Istiqlal Party Fès Morocco.

"Saya sahabat baik PKB dari Romania. Saya mengucapkan selamat hari lahir untuk PKB. Harapan saya semoga PKB semakin baik," kata Pavel.

Sebelumnya, Ketua Panitia Harlah PKB ke-25, KH Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf mengemukakan antusiasme kader PKB untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hari lahir itu dipastikan akan tinggi.

Atas dasar itu, Gus Yusuf yang juga Ketua DPW PKB Jawa Tengah memohon maklum sekaligus permisi kepada seluruh warga Solo sebagai lokasi puncak peringatan Harlah PKB ke-25.

"Saya mewakili seluruh pengurus dan kader PKB tentu akan kulonuwun, bahasa lainnya permisi, kepada warga Solo. Tentu momentum hari lahir ini akan begitu ramai, ribuan kendaraan juga akan lalu lalang di Solo," tandasnya.