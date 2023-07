Otty Mengaku Siap Maju Jadi Calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia



Malvyandie Malvyandie/Tribunnews.com



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Notaris senior, Otty Hari Candra Ubayani, mengaku tengah bersiap maju menjadi satu-satunya perempuan calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Otty berharap dirinya bisa mewujudkan cita-citanya menjadikan INI sebagai rumah bersama sekaligus semakin dipercaya masyarakat Indonesia.

"Ada sejumlah Pengurus Wilayah (PINGWIL) INI menyampaikan dukungan agar maju sebagai calon Ketua Umum INI, itulah mengapa saya mengajukan diri pada pencalonan Ketua Umum, ungkap Otty di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Baca juga: Hadiri Seminar, Bamsoet Ajak Notaris untuk Wujudkan Cyber Notary di Era Globalisasi

Ada sejumlah program prioritas yang telah disiapkan di antaranya mengembalikan jati diri notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai harkat dan martabat hingga mengembangkan cyber notary sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.

"Termasuk juga penyempurnaan peraturan perkumpulan terkait dengan tata kelola organisasi, keanggotaan, sistem administrasi, penyelenggaraan kegiatan dan uang duka," katanya.

Ia juga memasukkan agenda [peningkatan perlindungan dan pengayoman anggota dengan MOU antara Kemenkumham, Kapolri dan Pimpinan Pusat INI sebagai prioritas.

Termasuk hubungan kerjasama antara INI dengan berbagai pihak dan instansi terkait dan penataan kembali tentang peraturan fidusia.

Sebagai informasi, pemilihan ketua umum sendiri diagendakan berlangsung pada Agustus - September mendatang.

Seperti diketahui, pekan lalu, tepatnya pada Jumat (21/7) dan Sabtu (22/7), Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi tuan rumah Rapat Pleno ke-21 Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (Asian Affairs Commission of The International Union of Notaires/CAAs-UINL).

Pertemuan internasional yang digelar di Hotel JW Marriot, Jogjakarta, itu diikuti notaris dari sembilan negara Asia.

Di antaranya Jepang, China, Mongolia, Uzbekistan, Kazakhstan, Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia sebagai tuan rumah.