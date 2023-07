3 Personel Polri Selesaikan Pendidikan Selama 2 Tahun di Turkish National Police Academy

Ist

Kegiatan Turkish National Police Academy (TNPA) Graduation Ceremony resmi ditutup oleh Presiden Erdogan. Terdapat 87 peserta didik internasional yang turut diwisuda, 3 orang di antaranya adalah personel Polri yang telah mengikuti kegiatan capacity building "The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree" selama 2 tahun.