Pentingnya Isu Mengenai Polusi Udara Jadi Pembahasan Utama di Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-Founder Bicara Udara, Ratna Kartadjoemena menekankan pentingnya isu lingkungan khususnya mengenai polusi udara menjadi salah satu agenda pembahasan utama pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ratna mengatakan polusi udara yang semakin meningkat harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di tanah air.

Berangkat dari hal tersebut Bicara Udara menggelar acara "Biru Voices Bootcamp 2023" di Teras Bhumi Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 24-28 Juli 2023.

Menurut Ratna, acara itu merupakan pelatihan untuk anak-anak muda atau generasi Z dari berbagai universitas untuk melatih menjadi duta udara bersih.

"Kita mau membekali anak muda kita dengan ilmu yang diperlukan untuk mengawal isu polusi udara ini sampai ada solusinya," kata Ratna dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Dia menuturkan peserta Biru Voices 2023 akan dibekali keterampilan kepemimpinan, berkomunikasi yang efektif, pemahaman mendalam mengenai polusi udara, dan jaringan kuat untuk memperluas kolaborasi guna mencari solusi masalah ini.

Ratna menjelaskan salah satu agenda penting dalam Biru Voices 2023 adalah mendukung isu polusi udara sebagai agenda pembahasan dalam Pemilu 2024.

"Terutama menjelang pemilihan presiden dan kepala daerah, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran generasi Z dalam memilih pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan, khususnya mengatasi masalah polusi udara yang kerap mengintai kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Sementara, Researcher at the Department of Politics and Social Change Edbert Gani mengatakan isu polusi udara harus memiliki tempat dalam perdebatan atau diskusi publik di Pemilu 2024.

Terutama di wilayah perkotaan lantaran pada tahun tersebut terjadi pemilihan kepala daerah serentak di ratusan daerah di Indonesia.

"Saya rasa untuk orang-orang yang mau menghirup udara bersih tuh hal yang jadi prioritas ya. Karena, kalau kita merasa bahwa polusi udara sangat mengganggu keseharian kita dan sangat bergantung juga pada kesehatan kita, pasti harusnya mengarahkan kebijakan publik yang bisa mendukung isu polusi udara gitu, untuk bagaimana bisa mengurangi polusi udara," ucapnya.