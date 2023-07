Lewat Astra Half Marathon 2023, Astra Dukung Gaya Hidup Sehat dan Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Astra melalui komunitas pelari perusahaan-perusahaan Grup Astra yakni Astra Runners, kembali mengadakan lomba lari Astra Half Marathon 2023 bertema 'Xtramile' pada 5 November 2023 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang.

Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah mengatakan, melalui tema Xtramile, Astra Runners ingin mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai usaha yang lebih dari biasanya, serta tidak terbatas untuk saat ini dan masa mendatang setelah tiga tahun belakangan dunia dihadapkan pada tantangan luar biasa (extraordinary) akibat pandemi Covid-19.

Selain untuk menginspirasi dan mendukung gaya hidup sehat, gelaran Astra Half Marathon 2023 juga bertujuan untuk mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Contoh penerapannya adalah dengan mengemas race pack menggunakan karung goni sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menyediakan tempat sampah yang berbeda sesuai jenis sampah di lokasi acara untuk mendukung gerakan daur ulang sampah.

“Lomba lari ini diadakan sebagai bukti nyata komitmen Astra untuk terus menggerakkan gaya hidup sehat sekaligus berkelanjutan melalui kegiatan pelestarian lingkungan," ungkap Riza Deliansyah di Menara Astra Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Dengan melibatkan masyarakat luas dalam lomba ini, para peserta dapat berkontribusi dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam mengatasi isu lingkungan yang terjadi saat ini," sambungnya.

Dengan mengusung tagline 'We Run, We Care, We Share,' Astra Runners melalui lomba Astra Half marathon 2023 mengajak publik untuk ikut berlari dalam tiga pilihan kategori, yaitu 5K, 10K, dan half marathon.

Lomba ini juga mengajak peserta untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam penggunaan kembali barang-barang sekali pakai (reuse), pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (reduce), dan mendorong kebiasaan untuk mendaur ulang produk lama menjadi sesuatu yang baru dan berguna (recycle).

Selain itu, setiap peserta lomba secara otomatis turut mendukung program pengelolaan sampah menjadi barang bernilai tambah melalui program kolaborasi bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

Untuk memeriahkan event ini, Astra menyiapkan hadiah dengan total nilai Rp100 juta. Astra sendiri menargetkan sebanyak 4.000 pelari untuk berpartisipasi.

"Para peserta yang berpartisipasi diharapkan dapat merasakan semangat kerjasama dan keterlibatan dalam menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitar," pungkas Riza.

Publik dapat melakukan pemesanan tiket Astra Half Marathon 2023 saat periode early bird tanggal 10 hingga 17 Agustus 2023 melalui website resmi Astra Runners untuk mendapatkan promo harga istimewa.