Prabowo Hingga Najwa Shihab Masuk Radar, Partai Buruh Bakal Gelar Konvensi Capres Bulan Depan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh bakal menggelar konvensi calon presiden (capres) untuk menentukan sosok yang didukungnya di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Adapun konvensi tersebut bakal digelar bulan depan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam menentukan capres dalam internal partai Buruh.

Yang paling pertama, pelaksanaan Rakernas yang telah digelar pada Februari 2023 yang lalu.

"Rakernas ada 4 nama capres yang berkembang. Ada Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan dan juga Najwa Shihab. Belakangan nama Pak Prabowo juga muncul. Dengan demikian, kami punya lima calon yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Said Iqbal dan Najwa Shihab," kata Said Iqbal saat ditemui di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Ia menyampaikan bahwa nantinya kelima nama itu bakal dibawa dalam konvensi partai Buruh yang direncanakan bakal digelar bulan depan.

"Mereka akan nanti masuk di tahapan lanjutan bulan September. Agustus atau September. Akhir Agustus atau awal September. Tahapannya konvensi capres partai Buruh. Terbuka untuk umum. Muncul nanti mungkin Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Said Iqbal dan Najwa Shihab," ungkap dia.

Setelah konvensi, kata dia, nantinya partai Buruh baru melaksanakan tahapan rapat presidium yang juga merupakan keputusan tertinggi partai pada Oktober 2023. Di sana, baru nantinya ditentukan capres yang didukung partai Buruh.

"Nah disitulah akan ditentukan sekitar bulan Oktober. Jadi kalau ada partai tertentu yang mengatakan kapan partai buruh mencapreskan calon presiden yang ada. Belum ada keputusan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pantun untuk Partai Buruh saat memberikan sambutan dalam acara puncak hari lahir (Milad) Partai Bulan Bintang (PBB) ke-25 di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (30/7/2023).

Adapun acara itu dihadiri sejumlah partai politik (parpol). Tak terkecuali, partai buruh yang turut menghadirkan perwakilannya dalam acara tersebut.

"Ini pantun untuk semua. Satu dua cempaka biru, tiga empat dalam jambangan. Walau saudara bisa dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Alamatnya (pantun) sudah jelas ke mana itu," ujar Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Ahad 30 Juli 2023.

Saat itu, Prabowo pun menyampaikan salam khusus untuk Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh. Dia pun meminta agar Said Iqbal yang saat itu masih memimpin KSPI untuk tidak melupakan dirinya yang pernah didukung di Pilpres 2014 dan 2019.

"Terima kasih Partai Buruh, salam kepada Said Iqbal, kawan lama, dilupa jangan dong!" kata Prabowo.