Hadiah Kapolri untuk Briptu Tiara Nissa, Lulusan Terbaik Akademi Polisi Turki

kegiatan Turkish National Police Academy (TNPA) Graduation Ceremony resmi ditutup oleh Presiden Erdogan. Terdapat 87 peserta didik internasional yang turut diwisuda, 3 orang di antaranya adalah personel Polri yang telah mengikuti kegiatan capacity building "The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree" selama 2 tahun. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan hadiah berupa pendidikan sekolah perwira bagi polisi wanita (polwan) Polda Jawa Timur Briptu Tiara Nissa Zulbida.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan hadiah berupa pendidikan sekolah perwira bagi polisi wanita (polwan) Polda Jawa Timur Briptu Tiara Nissa Zulbida.

Briptu Tiara sendiri diketahui adalah satu di antara peserta didik internasional dalam pendidikan Capacity Building 'The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree' di Turkish National Police Academy (TNPA).

“Bapak Kapolri memberikan penghargaan berupa pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2024,” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo seperti dikutip, Kamis (3/8/2023).

Briptu Tiara menyelesaikan pendidikan dan meraih peringkat yang memuaskan yakni 5 besar.

Penutupan pendidikan sekaligus wisuda 'The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree' dipimpin langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Briptu Tiara juga diberi kesempatan berpidato di depan Presiden Erdogan. Pidato yang disampaikan Briptu Tiara, mewakili para peserta didik internasional.

Untuk diketahui selain Briptu Tiara, anggota Polri lainnya yang mengikuti pendidikan ini yakni Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat.

Briptu Tiara Nissa Zulbida, polwan asal Pasuruan menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki. Lewat Briptu Tiara Presiden Erdogan menitipkan salam untuk Jokowi (Kolase Tribunnews.com)

Sebelumnya Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menjelaskan ketiga anggota Polri tersebut diwisuda usai mengikuti pendidikan selama dua tahun.

Mereka menjadi bagian dari 87 peserta didik internasional lainnya yang diwisuda, Rabu (26/7/2023).

"Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan," pungkas Nurul.