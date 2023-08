TRIBUNNEWS.COM - Rebecca Klopper seorang aktris Indonesia keturunan Australia.



Ia lahir di Malang, Jawa Timur pada 21 November 2001.

Aktris yang akrab disapa Becca tersebut tercatat telah memerankan berbagai judul film dan sinetron.

Filmografi

Film

- Sesat

- Bisikan Iblis

- Habibie & Ainun 3

- Senior

- Anak Garuda

- Pelukis Hantu

- Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi

- Virgo and The Sparklings

- LDR: Love Distance Relationshi

- Catatan Si Boy

Web series

- Is This Love?

- Malapataka

- FaceTrix

- Love is a Story

- Cool Boy vs Cool Girl

- Di Bulan Suci Ini...

- Mozachiko

Sinetron

- Bersama Meraih Mimpi

- Malu Malu Kucing

- Mermaid in Love

- Mermaid in Love 2 Dunia

- Nathan & Nadia

- Buaya Putih

- Dilema Cinta

- Magic in Love

- Catatan Harianku

FTV

- Jomblo Tapi Kepo (2017)

- Musuh Bebuyutan Cintanya Belum End (2019)

- Hari Bubur Nasional (2019)

- Jangan Kaya Orang Susah (2019)

- Entah Ayam Apa yang Merasuki Cintaku (2020)

Biodata

Nama lengkap: Rebecca Klopper

Tempat dan Tanggal Lahir: Malang, Jawa Timur, 21 November 2001

Profesi: Aktris

