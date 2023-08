Beasiswa Sekolah Cendekia BAZNAS Berikan Manfaat dan Bantu Wujudkan Mimpi Anak Yatim

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai upaya mendukung mimpi anak-anak yatim, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI membentuk program Beasiswa Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB). Dalam acara Mujahadah dan Tasyakuran bersama Anak Yatim Calon Pemimpin Masa Depan, yang digelar di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Jumat (4/8/2023), salah satu penerima beasiswa bernama Zahra Mustafida (19) mengungkap manfaat yang dirasakannya setelah mendapat beasiswa tersebut.

"Alhamdulillah, sejak SMP hingga SMA Zahra mendapat beasiswa dari BAZNAS hingga saat ini Zahra bisa melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga dibantu pembiayaannya oleh BAZNAS," ujar Zahra.

Berbagai prestasi telah ditorehkan Zahra selama mengikuti pendidikan di SMP-SMA Sekolah Cendekia BAZNAS. Menurut Zahra, keberhasilan yang diraihnya tidak terlepas dari dukungan, pembinaan dan pemberian bantuan dari BANZAS yang ia terima selama menjalankan sekolah di SCB. Dia pun bermimpi ingin menjadi duta inspirasi bagi perempuan.

"Zahra ingin membuka jendela bagi perempuan bahwa perempuan itu bisa maju, bisa bergerak bebas, bisa berprestasi, tetapi tidak melewati batas-batas syariat Islam, termasuk mendapat kesempatan yang sama menjadi seorang pemimpin," ujarnya.

Zahra juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS atas bantuan yang diberikan sehingga mampu melanjutkan pendidikan di kampus impiannya. Ke depannya, Zahra berharap dapat menjadi pribadi yang mampu berkontribusi bagi umat dan bangsa.

Selama bersekolah di SCB, Zahra meraih berbagai prestasi, di antaranya Pramuka Garuda ATAS (Pramuka Dunia), Peserta terbaik Jambore on the air & on the Internet, Medali Emas Olimpiade Matematika Onmipasa 2023, Duta Saka Bakti Husada Kab Bogor. Selain itu Zahra juga berhasil menghafal 16 juz Al-quran dan 114 hadis pilihan.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional Drs KH Achmad Sudrajat, Lc, MA, juga memberikan nasihat dan motivasi kepada para anak yatim penerima beasiswa Sekolah Cendekia BAZNAS untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpinya.

"Jika adik-adik ingin menjadi pemimpin di masa depan, maka kalian harus memiliki 'bensin' yang kuat, mesin yaitu melalui yang namanya riyadhoh, doa, dan tirakatan, dan mudah-mudahan adik-adik ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang," ujarnya.

Sekolah Cendekia BAZNAS merupakan sekolah yang didirikan BAZNAS, yang fokus pada pendidikan adab islami, akademik, kewirausahaan serta kepemimpinan dan organisasi. Sekolah ini juga memberikan beasiswa pendidikan nonformal, berupa sekolah tahfiz selama dua tahun, dan pendidikan jenjang SMP-SMA untuk anak yatim dan dhuafa setiap tahunnya.

Untuk diketahui, sebanyak 51 persen siswa Sekolah Cendekia Baznas tahun ajaran 2022-2023 berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) melalui berbagai jalur.

Dari empat jalur yang diikuti, yakni SNBT, SPAN PTKIN, Poltekkes, dan SNBP, sebanyak 27 siswa berhasil menembus perguruan tinggi negeri ternama dari total keseluruhan 53 siswa di kelas XII tahun ajaran 2022-2023. Sejumlah perguruan tinggi negeri tersebut di antaranya IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan lainnya.(*)