ITS Kukuhkan 6.188 Mahasiswa Baru Jenjang D4 dan S1, Maba ITS Berasal dari 33 Provinsi

Kolase Tribunnews (Situs ITS)

ITS-Ekspresi kegembiraan yang ditunjukkan oleh para mahasiswa baru ITS 2023 usai dikukuhkan secara resmi oleh Rektor ITS, Senin (7/8/2023). Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi mengukuhkan 6.188 mahasiswa baru dari jenjang sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4), Senin (7/8/2023).