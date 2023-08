PPATK Sebut Anomali Dana Kampanye, Perludem: Hukum Pemilu Kurang Mampu Jangkau Realita di Lapangan

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan kenapa adanya anomali dana dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) peserta pemilu seperti yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebagaimana diketahui, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, dalam transaksi di rekening khusus dana kampanye (RKDK), dana justru mengalir deras di saat masa tenang, bukan pada masa kampanye.

Padahal, jelas Ivan, harusnya dana itu melambung tinggi saat peserta pemilu tengah berada di masa kampanye. Mengingat akan banyak pengeluaran untuk sewa gedung sebagai tempat kampanye hingga pembiayaan logistik dan pakaian, misalnya.

Titi mengatakan, itu merupakan bukti konstruksi hukum pemilu masih kurang mampu menjangkau realita di lapangan.

Hal ini Titi sampaikan dalam paparannya di Forum Diskusi Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) bertajuk Wujudkan Pemilu Bersih yang berlangsung daring, Selasa (8/8/2023).

"Sesungguhnya menggambarkan disparitas law in the text dan law in the field dalam konteks penegakan hukum pemilu kita. Bagaimana realitas lapangan itu kemudian kurang mampu dijangkau oleh konstruksi hukum tertulis," jelas Titi.

Maka wajar saja jika lahir anomali dalam rentetan penggunaan dana kampanye. Apalagi, lanjutnya, jika menilik kontruksi hukum pemilu ihwal laporan dana kampanye masih belum mencakup secara menyeluruh.

"Kalau kita lihat konstruksi hukum pemilu kita, ternyata laporan dana kampanye itu cakupannya hanya aktivitas kampanye, sementara di masa tenang tidak boleh ada kampanye sebenarnya," jelas Titi.

"Di masa tenang itu yang terjadi realitasnya bagaimana dana-dana itu digunakan untuk persiapan pengawasan di Hari H terutama pendanaan saksi," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan laporan dana kampanye peserta pemilu ke RKDK dikonsolidasi oleh partai politik. Sedangkan calon anggota legislatif (caleg) lah secara pribadi di lapangan yang berproses mengeluarkan, mengumpulkan, hingga membelanjakan dana untuk kampanye.

Dana yang dikelola oleh caleg ini, ungkap Titi, tidak dilaporkan ke parpol untuk kemudian disampaikan ke dalam RKDK. Alih-alih dana itu dikelola di dalam rekening pribadi caleg.

"RKDK itu hanya atas nama parpol sementara kebanyakan caleg yang kami kenal, penelitian yang kami lakukan, itu mengelola dana kampanye pribadi di dalam rekening pribadi bercampur antara rekening pribadi dan rekening yang digunakan untuk pendanaan kampanye," tuturnya.

"Sementara pelaporan dana kampanye hanya dilaporkan atas nama parpol melalui konsolidasi melalui rekening khusus dana kampanye parpol," tandas Titi.

Sehingga, Titi meminta, reformasi hukum pemilu juga penting diterapkan. Supaya ke depannya realitas di lapangan dan konteks pengaturan di perundang-undangan tidak berjauhan.