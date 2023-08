AMPI Berikan Puluhan Bunga Kuning untuk Airlangga Hartarto, Simbol Tegak Lurus dan Solid

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga menyatakan AMPI sebagai organisasi kepemudaan, siap mendukung sekaligus memenangkan Partai Golkar di bawah komando Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Pemilu 2024.

Menurutnya, AMPI sejak awal telah menyatakan komitmennya untuk terus mengawal serta mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar.

"Sebagai organisasi yang mewadahi seluruh anak muda di Indonesia, AMPI siap melakukan konsolidasi ke berbagai tingkatan pengurus seluruh Indonesia untuk memenangkan Partai Golkar lewat program-program kepemudaan yang akan dilakukan oleh kader-kader AMPI seluruh Indonesia," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8/2023).

Penegasan ini disampaikan Jerry pasca pertemuan dengan DPP Partai Golkar pekan lalu di Jakarta.

Pada momen tersebut, Airlangga melakukan silaturahmi dan konsolidasi dengan seluruh organisasi yang berada di bawah Partai Golkar untuk keperluan penguatan pemenangan pemilu di seluruh Indonesia.

Baca juga: Dewan Pakar Tunggu Airlangga Tentukan Capres-cawapres Golkar Agustus Ini

Jerry juga menyatakan bahwa AMPI siap untuk ikut seluruh keputusan Airlangga sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas).

“Sesuai hasil munas, AMPI komitmen untuk tegak lurus mendukung seluruh kebijakan Bapak Airlangga. Saya juga pastikan AMPI solid dalam mengawal pemenangan Partai Golkar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah kader yang tersebar di seluruh Indonesia, AMPI akan menjadi garda terdepan untuk pemenangan Partai Golkar," katanya.

Setelah pertemuan tersebut, Jerry bersama Sekjen DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, dan segenap pengurus juga melakukan dukungan simbolis melalui pemberian puluhan bunga berwarna kuning sebagai bentuk dukungan untuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Ormas Hasta Karya Sebut Puluhan Juta Kader Siap Kawal Pemenangan Golkar dan Airlangga di 2024

Pemberian ini dinyatakan hadir sebagai bentuk loyalitas dan soliditas AMPI kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“We Love You, Golkar For You," kata Ahmad Andi Bahri.

“Bagaimana enggak meleleh sama AMPI, ini baru tegak lurus! Mantap ini AMPI!" ujar Airlangga setelah menyambut aksi simbolis tersebut.