Giring Beri Sinyal Mau Mundur dari Kursi Ketua Umum PSI, Grace Natalie: Jabatan Tak Perlu Digenggam

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie buka suara soal sinyal Giring Ganesha bakal mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PSI.

Grace menyebut, saat ini Giring merupakan salah satu kader yang sayang dengan partai yang memiliki citra anak muda itu.

Akan tetapi, Grace menggarisbawahi soal komitmen PSI yang akan terus melakukan regenerasi.

"Saya membacanya pesan itu Bro Giring sayang banget sama PSI. Kita punya komitmen untuk regenerasi. Mungkin itu yang harus dibaca dari bisa dibaca dari pesannya Bro Giring," kata Grace saat jumpa pers usai pertemuan di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut kata Grace, setiap jabatan yang ada, baik di kursi pengurus partai politik merupakan amanah.

Sehingga kata dia, tidak perlu harus dipertahankan terus menerus. Namun kata Grace, sejauh ini tidak ada yang berubah di internal PSI.

"Buat kami jabatan itu ya artinya amanah nggak perlu kita genggam kuat-kuat. Kemarin juga kita rapat bareng (Giring Ganesha) dan nggak ada yang berubah gitu," tuturGrace.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha mengeluarkan pernyataan melalui video singkat yang diunggah pada Instagram pribadinya.

Dalam video itu, Giring bicara mengenai dinamika yang terjadi terkait partainya dalam hal ini PSI jelang Pemilu 2024.

Giring mengatakan, saat ini telah terjadi keriuhan-keriuhan politik termasuk di dalam tubuh PSI.

"Hai, gue Giring Ganesha. Dan beberapa hari ini kan terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan, its okey ya. Ya menjelang pemilu lah, biasa kaya gini. Dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh. So, enjoy this video ya guys," kata Giring di awal videonya, Selasa (8/8/2023).

Giring lantas menceritakan terkait dirinya baru saja berulang tahun yang ke-40 belum lama ini.

Mantan vokalis band Nidji itu mengaku banyak menerima ucapan selamat dan doa. Selain itu, dirinya merenung mengenai arti hidup.

Kemudian di tengah merenung dan umurnya sudah memasuki kepala 4 tersebut dirinya jadi teringat adegan anime di serial Naruto.

Singkatnya, Giring dalam video itu siap mengembalikan mandat kursi sebagai Ketua Umum kepada Dewan Pembina Partai.

Ia mengatakan, bahwa saat ini sudah saatnya mengembalikan partai kepada para pemilik suara yakni generasi muda.

"Bahkan sampai mengembalikan mandat gue sebagai ketua umum kepada dewan pembina, karena gue udah tua. Jadi, sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," tutur Giring.