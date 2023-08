Kepala BNN RI Temui Seluruh Pimpinan Delegasi Sesaat Sebelum Sidang AMMD ke-8 Dimulai

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose, menghadiri pertemuan bilateral The 8TH Asean Ministerial Meeting On Drug Matters (AMMD) yang berlangsung di Viantiane, Jumat (11/8/2023).

Sebelum sidang AMMD ke-8 tersebut dimulai, seluruh Pimpinan Delegasi melakukan pertemuan dengan H.E Pol. Gen. Vilay Lakhamphong, Deputy Prime Minister and Minister of Public Security Lao PDR di Hospitaly Lao Plaza Hotel, Vientine, Laos. Jumat (11/8/2023).

Tak hanya kepala BNN RI, seluruh pimpinan delegasi, hadir dalam pertemuan singkat tersebut diantaranya Dato Seri Paduka Sufian Sabtu, Deputy Minister, Prime Minister’s Office (Pimpinan Delegasi Brunei Darussalam), Pol. Gen. Chuon Sovann.

Kemudian Vice Chairman National Authority for Combating Drugs (Pimpinan Delegasi Kamboja), Pol. Maj. Gen. Khamking Phuilamanyvong, Deputy Minister of Ministry of Public Security (Pimpinan Delegasi Lao PDR), serta Datuk Ruji Bin Ubi, Secretary General of Ministry of Home Affairs (Pimpinan Delegasi Malaysia).

Turut hadir Pimpinan Delegasi Myanmar, Lt. Gen. Yar Pyae, Union Minister for Home Affairs, Mr. Catalino S Cuy, Chairman of Dangerous Drugs Board (Pimpinan Delegasi Philipina), Mr. Muhammad Faishal Bin Ibrahim Khan Surattee, Ministry of Home Affairs (Pimpinan Delegasi Singapura), Mr. Wichai Chaimongkhon.

Lalu, Secretary-General, NCB (AMMD Leader Thailand), Pol. Lt. Gen. Mr. Nguyen Duy Ngoc, Deputy Minister, Ministry of Public Security (Pimpinan Delegasi Vietnam), Mr. Francisco Da Costa Guterres, Minister of Interior of the Democratic Republic of Timor-Leste (Pimpinan Delegasi Timor Leste) dan Mr. Kao Kim Hourn (Secretary General ASEAN).

Pada pertemuan tersebut, Mr. H.E Pol. Gen. Vilay Lakhamphong, Deputy Prime Minister and Minister of Public Security Lao PDR, menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pimpinan delegasi yang hadir pada sidang AMMD ke-8 tersebut.

Pihaknya berharap agar sidang yang segera digelar pada tingkat Menteri ASEAN di bidang penanggulangan narkotika ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil positif bagi Upaya Bersama ASEAN mewujudkan ASEAN Zero tolerance.