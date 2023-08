Jelang Peringatan HUT ke-78 RI, Ada 30 Pesawat yang Ikut Gladi Kotor Lakukan Manuver Udara

TRIBUNNEWS.COM - Jelang HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan mulai dilakukan.

Seperti Tim Aerobatik dan Tim Dynamic Pegasus yang latihan bermanuver di udara.

Kemudian, Istana Kepresidenan juga menggelar gladi kotor upacara dengan melibatkan anggota TNI, Polri, dan Paskibraka.

Diketahui, ada sejumlah manuver yang dipertunjukkan dalam latihan jelang peringatan HUT ke-78 RI.

Tim Jupiter Aerobatik dan Dynamic Pegasus Angkatan Udara nantinya akan menampilkan theatrical air show dengan tajuk "The Jupiter X Pegasus".

Total ada sebanyak 30 pesawat yang ikut gladi kotor untuk memeriahkan peringatan HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Terdiri dari 10 pesawat tempur F-16, enam pesawat KT-1B Wongbee, delapan helikopter Tri Matra TNI, lima helikopter Colibri, dan satu pesawat Boeing 737.

Masing-masing jenis pesawat tersebut akan melakukan atraksinya sendiri-sendiri di udara.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI R Agung Sasongkojati mengatakan, 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon melaksanakan flypast membentuk formasi Diamond dan Bomburst.

Kemudian dilanjutkan dengan delapan helikopter Tri Matra TNI yang terbagi dalam dua elemen dengan membawa dua bendera Merah Putih berukuran besar.

Lalu, dilanjutkan lagi dengan penampilan enam pesawat Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang melaksanakan enam manuver udara, yakni Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, dan Screw Roll, serta manuver Love and Bomburst.

Sedangkan empat helikopter EC-120B Colibri akan melaksanakan manuver udara Break Off dan Pegasus Cross pada phase 1.

Sebagai informasi, rangkaian upacara Kemerdekaan di Istana akan dimulai pukul 7.25 WIB pada 17 Agustus mendatang.

Masyarakat pun dapat menyaksikan secara langsung rangkaian upacara kemerdekaan di Monas.