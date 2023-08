20 Quotes Soekarno Cocok untuk Pesan dan Update Sosmed saat HUT ke-78 Republik Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 20 quotes terbaik Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno, yang bertajuk kebangsaan.

Kutipan-kutipan ini cocok dikirimkan sebagai pesan atau update status sosial media (sosmed) saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

Diketahui peringatan kemerdekaan atau HUT Ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 kali ini mengangkat tema 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju'.

Berikut kumpulan quotes Soekarno, dikutip Tribunnews.com dari laman goodreads.com:

1. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.”

2. “This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke!”

3. “Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”

4. “Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian.”

(Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial)

Gatot Gunawan Djaya Haryono dan M Rayhan menari sambil membawa foto Ir Soekarno dan bendera Merah Putih menyusuri Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/6/2023). Pertunjukan Menari 6 Jam Nonstop dari Alun-alun Kota Bandung sampai Gedung Indonesia Menggugat (GIM) tersebut dalam rangka mengenang 122 tahun Ir Soekarno. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

5. “I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined, that our nation, and the world as a whole, shall not be the play thing of one small corner of the world”

6. “Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis.”

7. “Learning without thinking is useless, but thinking without learning is very dangerous! ” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)



8. “Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”



9. “Insinyur (Sarjana) yang bekerja pada orang lain itu (masuk dalam golongan) proletar. Karena ia menjual tenaganya (kepada orang lain) dan alat alat produksi yang dia gunakan untuk bekerja bukan menjadi hak miliknya.” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)

10. “l'exploitation de l'home par 'ihomme.”



11. “Nasionalis yang sedjati, jang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata suatu copie atau tiruan dari nasionalisme barat akan tetapi timbul dari rasa tjinta akan manusia dan kemanusiaan” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)



12. “Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara.”



13. “Jang pertama-tama menjebabkan kolonisasi jalah selamanja kekurangan bekal-hidup dalam tanah-airnja sendiri, begitulah Dietrich Schafer berkata. Kekurangan rezeki, itulah jang mendjadi sebab rakjat-rakjat itu mendjajag negeri-negeri, dimana mereka bisa mendapat rezeki itu. Itulah pula jang membikin "ontvoogding"-nja negeri-negeri djadjahan oleh negeri-negeri jang mendjadjahnja itu, sebagai suatu barang jang sukar dipertjajainja. Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul-nasinja, djika pelepasan bakul itu mendatangkan matinja!”

(Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)



14. “Jang mendatangkan pemberontakan-pemberontakan itu biasanja bagian-bagian jang terketjil, dan bagian-bagian jang terketjil sekali.” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)

15. “Dalam tahun 1882 Ernest Renan telah membuka pendapatnja tentang faham "bangsa" itu. "Bangsa" itu menurut pudjangga ini ada suatu njawa, suatu azas-akal, jang terdjadi dari dua hal: pertama-tama rakjat itu dulunja harus bersama-sama mendjalani suatu riwayat; kedua rakjat itu sekarang harus mempunjai kemauan, keinginan hidup mendjadi satu. Bukannja djenis (ras), bukannja pula batas-batas negeri jang mendjadikan "bangsa" itu.” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)



16. “Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai jang terdjadi dari persatuan hal-ichwal jang telah didjalani oleh rakjat itu.” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)



17. “Nasionalisme itu jalah suatu itikad; suatu keinsyafan rakjat bahwa rakjat itu ada satu golongan, satu "bangsa"!” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)



18. “Bahwa jang menjebabkan kolonisasi itu bukanlah keinginan pada kemasjhuran, bukan keinginan melihat dunia-asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakjat jang mendjalankan kolonisasi itu ada terlampau sesak oleh banjaknja penduduk, sebagai jang telah diadjarkan oleh Gustav Klemm, akan tetapi asalnja kolonisasi ijalah teristimewa soal rezeki.” (Dibawah Bendera Revolusi : Jilid 1)

Quotes Soekarno dikutip dari BrainyQuotes.com:

19. Indonesia is rich in natural resources. Indonesia is rich in manpower with its 103 million inhabitants - not like Malaysia with its 10 million.