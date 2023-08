Jokowi: Buah Manis Hilirisasi 10 Tahun, Pendapatan Per Kapita akan Sentuh Rp 153 Juta

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Jokowi mengatakan jika pemerintah Indonesia konsisten meneruskan hilirisasi industri yang sudah dimulai sejak tahun 2020, maka berdasarkan hitung-hitungannya, pendapatan per kapita dalam 10 tahun ke depan akan mencapai Rp153 juta atau 10.900 dolar AS.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

Sementara dalam 15 tahun pendapatan per kapita tersebut meningkat hingga Rp217 juta atau 15.800 dolar AS, serta dalam 22 tahun naik menjadi Rp331 juta atau 25,000 dolar AS.

Hal ini disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Jika kita konsisten, dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau 10.900 dolar AS," kata Jokowi.

"Dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta atau kurang lebih 15.800 dolar AS, dan dalam 22 tahun pendapatan per kapita akan mencapai Rp331 juta atau 25.000 dolar AS," jelas dia.

Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2022 berada di angka Rp71 juta. Dengan kata lain, dalam kurun 10 tahun ke depan, terjadi lompatan lebih dari dua kali lipat.

Apalagi lanjut Jokowi, saat ini fondasi untuk menuju proyeksi tersebut sudah dia mulai. Sehingga pemerintahan mendatang diharapkan meneruskan apa yang sebelumnya sudah dikerjakan.

Adapun sebagai gambaran, setelah Indonesia menyetop nikel ore pada tahun 2020, investasi hilirisasi nikel dalam negeri tumbuh pesat. Bahkan sudah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja berskala besar.

Pembukaan peluang kerja berpotensi terbuka luas mengingat masih ada komoditas lain dalam hilirisasi industri.

"Sebagai gambaran, setelah kita setop nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh besar. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja sangat besar. Ini baru satu komoditas," kata Jokowi.