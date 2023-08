Kualitas Udara Jakarta Hari Ini, 21 Agustus 2023: Tidak Sehat, Kota Keenam Paling Berpolusi di Dunia

Tribunnews/JEPRIMA

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) - Inilah kualitas udara DKI Jakarta hari ini, Senin 21 Agustus 2023, US Air Quality Index (AQI US) menunjukan kualitas udara Ibukota "Tidak Sehat."