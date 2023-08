Menimbang Dari Karier dan Pendidikan, Andika Perkasa Mengaku Cocok Jadi Menhan atau Mensesneg

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengatakan setelah pensiun dirinya punya keinginan meneruskan kariernya di bidang eksekutif atau pemerintahan.

Andika bahkan menyebut cocok jika ditempatkan di posisi Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), atau bahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Bukan tanpa alasan, Andika menilai posisi itu cocok karena ia juga punya pengalaman 40 tahun berdinas sebagai TNI, dan deretan gelar pendidikan yang berhubungan dengan bidang eksekutif.

"Kalau melihat latar belakang pendidikan saya kemudian pengalaman jelas Menteri Pertahanan cocok, Menkopolhukam cocok, kemudian Menpan RB cocok juga, dan Mensesneg bisa juga," kata Andika dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini diketahui menempuh pendidikan strata 1 (S1) manajemen, Universitas Terbuka.



Kemudian, ia juga melanjutkan pendidikan The Military College of Vermont, di Norwich University, National War College di National Defense University, dan Harvard University.

Andika juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata 3 (S3) The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, di The George Washington University, Amerika Serikat.

Namun, jika nantinya ia mendapat amanah di luar bidang yang telah disebutkan, Andika tetap menyatakan siap dengan tugas apapun yang diberikan.

"Ya kalau saya memilih tugas apapun yang diberikan saya siap," kata dia.