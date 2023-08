Soal Rencana Beli Dua Lusin Pesawat Tempur F-15 EX dari AS, Menhan Prabowo: MoU Menuju ke Kontrak

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX (F-15ID) baru dari Amerika Serikat (AS) di The Boeing Company St Louis Missouri AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab singkat terkait pogres rencana pembelian dua lusin atau 24 pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat (AS).

Ia mengatakan saat ini progresnya telah menuju penandatanganan kontrak.

"Ya, MoU menuju ke kontrak," kata Prabowo usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023).

Prabowo sebelumnya mengumumkan pemerintah Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX (F-15ID) baru dari Amerika Serikat (AS).

Penandatanganan itu dilakukan di The Boeing Company St Louis Missouri AS.

“Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX,” tulis Prabowo dalam unggahan foto di akun Instagramnya @prabowo Selasa (22/8/2023).

Dalam unggahan foto tersebut, Prabowo tampak turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut.

Ia juga tampak melihat miniatur sejumlah pesawat di kantor Boeing.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) sebelumnya telah menyetujui proposal pembelian F-15 dari Indonesia beserta sejumlah perlengkapan yang berhubungan dengan itu senilai sekira USD 13,9 miliar.

Surat pemberitahuan mengenai persetujuan Kemlu AS tersebut telah disampaikan oleh Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS (DSCA) kepada Kongres AS pada Kamis (10/2/2022).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS pada Kamis (10/2/2022).

"The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Indonesia of F-15ID Aircraft and related equipment for an estimated cost of $13.9 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today," kata rilis resmi tersebut dikutip pada Jumat (11/2/2022).

Dalam rilis tercantum juga jumlah unit F-15 yang diajukan untuk dibeli oleh Indonesia yakni sebanyak lebih dari 36 unit.