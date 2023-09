40 Negara Ikuti World Scholars Cup Global Round, MISJ Jakarta Kembali Juara Umum

TRIBUNNEWS.COM - Prestasi kembali ditorehkan anak-anak bangsa di kancah kompetisi pendidikan level internasional.

Setelah menjuarai di Korea Selatan pada Juli lalu, Mentari Intercultural School Jakarta (MISJ) kembali meraih 1st place di World Scholar's Cup Global Round di Bangkok (30/8/23).

Pada kompetisi yang diikuti oleh 2000 peserta dari 40 Negara ini, MISJ kali ini diwakili Aletta Alex, Abieyza Lam'a, dan Ahmad Moqtav Hidayat.

Status juara umum World Scholar’s Cup diraih MISJ seusai meraih beberapa penghargaan seperti: 1st Team Challenge, 1st Team Writing, 2nd of 10th Individual Writing, 1st of 4th Individual Challenge, 1st of 2nd Top Scholar, kesemuanya dari Senior division, dan 3rd Cria Award dari Junior Divison. Sementara itu Jack Khor Award (top scorer scholar) di raih oleh Aletta Alex.

"World Scholars Cup sendiri terdiri atas 3 tahapan dimulai dari tahapan Regional Round atau tingkat nasional, lalu dilanjutkan ke Global Round tingkat ASEAN, dan pada akhirnya di tingkat teratas yakni Tournament of Champions untuk tingkat Global yang biasanya di adakan di Yale University USA," tulis keterangan pihak MISJ dikutip Sabtu (2/9/2023).

World Scholars Cup mengeksplorasi keterampilan dan kompetensi diri baik itu di bidang debat (Debate), Cerdas Cermat dalam Berbagai disiplin ilmu (Challenge), dan Menulis (Writing).

Di WSC ini peserta dapat melatih kemampuan mereka untuk memahami mengenai berbagai topik dari subjek yang ada di WSC sendiri, seperti: 1. Special Area, 2. History, 3. Social Studies, 4. Literature & Media, 5. Arts & Music dan 6. Science & Technology.

Tidak hanya itu, WSC juga memiliki beragan acara lain seperti : Cultural Fair, di mana tahun ini mereka mengusung propinsi NTT, menampilkan tarian Paci, memperkenalkan rumah adat NTT, makanan tradisional, tenun, dan memberikan souvenir sebagai bentuk persahabatan dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat Scavenger, Scholars Ball, Scholar’s Show, College Panel dan Award Ceremony.