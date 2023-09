Jadwal KTT ke-43 ASEAN Jakarta 5-7 September 2023, Rekayasa Lalu Lintas di 29 Jalan Selama Kegiatan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 2023 di Jakarta Convention Center, pada 5-7 September 2023.

KTT ASEAN Jakarta merupakan rangkaian dari agenda KTT ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia dan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

KTT ke-43 ASEAN Jakarta tidak hanya dihadiri oleh pemimpin organisasi dari negara-negara ASEAN.

Tetapi turut dihadiri negara-negara mitra, yaitu China, India, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Australia, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat.

Mengutip laman setkab, KTT ke-43 ASEAN Jakarta diadakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.

Kemudian akan dilaksanakan KTT antara ASEAN dengan negara-negara mitra yang akan berlangsung hingga 7 September 2023.

Baca juga: 5 Mobil Listrik pada KTT ASEAN 2023: Toyota bZ4X, BMW i7, Hyundai Ioniq 5 dan 6, Wuling Air EV

Yaitu pada 7 September 2023, akan digelar pula KTT Asia Timur dan KTT ASEAN Plus Three.

Lebih lengkapnya berikut jadwal KTT ke-43 ASEAN Jakarta, mengutip dari Media Advisory 43rd ASEAN Summit and Related Summits.

Senin, 4 September 2023

1. ASEAN Foreign Ministers' Meeting

2. 27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting

3. 34th ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting

4. Signing Ceremony of the Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

5. Signing Ceremony of the Instrument of Accession to the Treary of Amity and Cooperation in Sountheast Asia (TAC).