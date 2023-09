Para Pemimpin Negara Tiba di Venue KTT ke-43 ASEAN, Disambut Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut para pemimpin negara ASEAN di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang di lobi depan venue utama KTT ASEAN, Jakarta Convention Center (JCC).

Diketahui, para pemimpin negara ASEAN dan negara mitra mulai datang ke venue KTT ASEAN sekitar pukul 09.35 WIB.

Para pemimpin negara itu turun dari mobil di depan JCC Senayan, lalu disambut oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto.

Para pemimpin itu kemudian diarahkan menuju lobi depan dan disambut langsung Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Jokowi kemudian bersalaman dengan para pemimpin lembaga tersebut.

Adapun pemimpin negara yang pertama tiba di venue KTT ASEAN yakni Perdana Menteri (PM) Laos Sonexay Siphandone, disusul PM Kamboja Hun Manet, Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoensuwan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Vietnam Pham Minh Chinh, PM Timor-Leste Xanana Gusmao, PM Cook Islands Mark Brown, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

Dalam perhelatan ini, total ada 12 pertemuan yang akan dilaksanakan dalam tiga hari. Berikut rangkaian acara dan lokasi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

5 September

Pada Selasa (5/9/2023), akan diadakan dua pertemuan utama yakni 43rd ASEAN Summit (Plenary Session) dan 43rd ASEAN Summit (Retreat Session) di Jakarta Convention Center. Presiden Joko Widodo diagendakan membuka pertemuan ini.

Presiden Jokowi dalam konferensi pers pekan lalu mengatakan KTT ASEAN ini akan berfokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi dan membahas sejumlah konflik di kawasan.

Selain dua pertemuan utama, pada Selasa (5/9/2023) juga akan diadakan pertemuan ASEAN-Indo-Pacific Forum di Hotel Mulia Senayan.

6 September

Pada hari kedua rangkaian KTT ASEAN, akan diadakan pertemuan ASEAN dan sederet negara-negara mitra wicara.

Pertemuan tersebut di antaranya 26th ASEAN-China Summit, 24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit, 26th ASEAN-Japan Summit, 26th ASEAN Plus Three (APT) Summit, ASEAN-US Summit, dan ASEAN-Canada Summit.

7 September

Pada hari ketiga KTT ASEAN, akan digelar serangkaian pertemuan dengan negara mitra wicara dan diakhiri dengan penutupan KTT serta konferensi pers oleh Presiden Joko Widodo.

Pertemuan di hari ketiga antara lain 20th ASEAN-India Summit, 3rd ASEAN-Australia Summit, 13th ASEAN-UN Summit, 18th East Asia Summit, upacara penutupan 43rd ASEAN Summit dan penyerahan keketuaan ASEAN untuk Laos.