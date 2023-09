Presiden Jokowi: Kesatuan ASEAN Jangan Diartikan Tak Ada Perbedaan Pendapat

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC).

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa kesatuan ASEAN masih terpelihara dengan baik hingga sekarang.

"Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku budaya bahasa dan agama. Bagi Indonesia kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat," kata Jokowi di JCC, Senayan, Selasa (5/8/2023).

Jokowi menilai perbedaan pendapat itu justru menyuburkan demokrasi dan menunjukkan bahwa negara di ASEAN memiliki kedudukan yang setara.

"Kesetaraan ini yang saya lihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan," kata dia.

"Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju," tandasnya.

Dalam perhelatan ini, total ada 12 pertemuan yang akan dilaksanakan dalam tiga hari. Berikut rangkaian acara dan lokasi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

5 September

Pada Selasa (5/9/2023), akan diadakan dua pertemuan utama yakni 43rd ASEAN Summit (Plenary Session) dan 43rd ASEAN Summit (Retreat Session) di Jakarta Convention Center. Presiden Joko Widodo diagendakan membuka pertemuan ini.

Presiden Jokowi dalam konferensi pers pekan lalu mengatakan KTT ASEAN ini akan berfokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi dan membahas sejumlah konflik di kawasan.

Selain dua pertemuan utama, pada Selasa (5/9/2023) juga akan diadakan pertemuan ASEAN-Indo-Pacific Forum di Hotel Mulia Senayan.

6 September

Pada hari kedua rangkaian KTT ASEAN, akan diadakan pertemuan ASEAN dan sederet negara-negara mitra wicara.

Pertemuan tersebut di antaranya 26th ASEAN-China Summit, 24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit, 26th ASEAN-Japan Summit, 26th ASEAN Plus Three (APT) Summit, ASEAN-US Summit, dan ASEAN-Canada Summit.

7 September

Pada hari ketiga KTT ASEAN, akan digelar serangkaian pertemuan dengan negara mitra wicara dan diakhiri dengan penutupan KTT serta konferensi pers oleh Presiden Joko Widodo.

Pertemuan di hari ketiga antara lain 20th ASEAN-India Summit, 3rd ASEAN-Australia Summit, 13th ASEAN-UN Summit, 18th East Asia Summit, upacara penutupan 43rd ASEAN Summit dan penyerahan keketuaan ASEAN untuk Laos