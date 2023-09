SBY Ulang Tahun, AHY: Semoga Pepo Diberikan Kekuatan

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan ucapan selamat dan doa kepada sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, pada Sabtu (9/9/2023) hari ini, SBY merayakan ulang tahunnya yang ke-74 tahun.

Melalui unggahan di Instagram, AHY berharap agar SBY diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, keberkahan, dan anugerah.

"Dear Pepo,

Semoga Pepo diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, keberkahan, dan anugerah atas segala nikmat di usia Pepo yang ke-74 ini," tulis AHY seperti dikutip Tribunnews.com.

AHY melanjutkan, ia beserta segenap keluarga dan cucu-cucu SBY akan selalu menyayangi presiden ke-6 RI itu.

Tak lupa AHY juga menandai akun Instagram sang istri, Annisa Pohan, adik Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta adik iparnya, Siti Ruby Aliya Rajasa.

Ia juga berharap agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga diberikan usia yang panjang dan berkah agar terus memberikan keteladanan.

Termasuk bisa menjadi inspirasi bagi setiap anak bangsa.

Di akhir tulisan, putra sulung SBY itu menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk sang ayah.

"Bersama @annisayudhoyono, @ibasyudhoyono, @ruby_26 beserta cucu-cucu kami semua akan selalu mencintai, menghormati, dan menyayangi Pepo sampai kapanpun."

"Semoga Pepo juga terus diberikan usia yang panjang dan barokah agar dapat terus memberikan keteladanan, nilai moral dan etika, kehormatan, disiplin diri, serta inspirasi sejati bagi setiap anak bangsa."

"Happy Birthday Pepo, We love you, we always will," tulis AHY.

Masih dalam unggahannya, AHY juga mengunggah sejumlah foto ayahandanya dalam sejumlah kegiatan.