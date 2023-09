Diplomasi Budaya, Semarak Suara Angklung Meriahkan Gedung Musik Bersejarah di Italia

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gemuruh suara angklung membahana di dalam salah satu gedung musik bersejarah dan tertua di Italia, Scarlatti Hall, Conservatorio Musica di San Pietro di Majella, Napoli, Italia pada acara Indonesian Cultural Night.

Pertunjukan ini hasil kolaborasi KBRI Roma dengan Konsul Kehormatan Indonesia di Napoli, The Italian Institute Middle East and East Studies (ISMEO), Conservatorio Musica di San Pietro di Majella, Napoli, dan University of Naples L’Orientale.

Indonesian Cultural Night ini menampilkan pertunjukkan seni musik dan tari Indonesia persembahan grup seni Gita Swara Nassa Angklung.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) KBRI Roma, Lefianna H. Ferdinandus, menyampaikan bahwa diplomasi seni budaya Indonesia ini secara konsisten dilakukan oleh pihaknya bukan saja merupakan komitmen untuk melestarikan instrumen angklung.

"Namun juga sebagai bentuk pengenalan dan interaksi budaya antara Indonesia dan Italia, yang tahun depan akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara," ujar Lefianna melalui keterangan tertulis, Minggu (10/9/2023).

Gita Swara Nassa Angklung merupakan kelompok seni musik dari Nassa School di Bekasi beranggotakan 46 siswa-siswi untuk tingkat SD, SMP, SMA hingga alumni sekolah yang menjadi pemain angklung, pengiring musik dan penari.

Kelompok seni musik angklung ini memiliki misi untuk melestarikan angklung dan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.

Penampilan Nassa School di kota Napoli merupakan puncak dari misi kebudayaan Nassa School tahun 2023 di Italia.

"Dalam bermain angklung terkandung nilai-nilai penting seperti saling menghormati, gotong royong dan kerja sama. Hal tersebut terefleksi dengan penampilan malam ini dimana terdapat baik lagu-lagu tradisional Indonesia maupun barat," ucapnya.

Sebelum bersinggah di Napoli, Gita Swara telah menorehkan prestasi yang membanggakan dengan memenangkan penghargaan Grand Prix (Juara Umum) dalam Kompetisi Musik Folklore Internasional berjudul Sun of Italy yang diselenggarakan di San

Marino dan Pesaro 3-6 September 2023. Raihan terakhir ini menambah deretan penghargaan yang pernah diraih oleh Nassa School dalam beberapa tahun terakhir ini.

Indonesian Cultural Night ini dihadiri oleh sekitar 200 lebih tamu undangan yang memadati Hall Music Utama gedung bersejarah tersebut.

Para tamu undangan terdiri dari kalangan korps diplomatik, pejabat Pemerintah Kota Napoli, akademisi, media, diaspora Indonesia dan Friends of Indonesia.