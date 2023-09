Prabowo Bakal Perkuat TNI AL Dengan Kapal Selam Penyelamat Canggih Buatan Inggris

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memperkuat alutsista TNI AL dengan Submarine Rescue Vehicle System (SRVS) yakni kapal selam yang berfungsi untuk mengevakuasi awak kapal selam tenggelam.

Berdasarkan siaran pers di laman resmi Kementerian Pertahanan, pada 1 September 2023 Kementerian Pertahanan RI dan PT BTI Indo Tekno telah menandatangani kontrak pengadaan SRVS tersebut.

"Kesepakatan penting ini mencakup penyediaan kapal selam penyelamat berteknologi canggih SRV-F Mk.3 serta kapal induk khusus (Mothership) yang dirancang untuk mendukung misi penyelamatan kapal selam darurat," kata keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan, kemhan.go.id dikutip Senin (11/9/2023).

SRV-F Mk.3 merupakan kapal selam penyelamat modern buatan SMP Inggris yang mengusung konsep One Out, All Out.

Dengan konsep tersebut, SRV-F Mk.3 dirancang untuk mampu menyelamatkan seluruh kru kapal selam dalam satu kali perjalanan saja.

Hal tersebut dimungkinkan karena kapasitas SRV-F Mk.3 mencangkup 50 orang penumpang dan 3 kru untuk mengoperasikannya

Kapal selam tersebut diklaim sebagai yang terbaik di kelasnya.

"SRV-F Mk.3 juga mempunyai desain “hybrid,” memungkinkannya untuk dibawa dengan menggunakan mothership, maupun dengan pesawat terbang, dan transportasi darat, memberikan keunggulan besar dari sistem lainnya," lanjut keterangan tersebut.

Kapal selam sendiri merupakan alutsista strategis yang berperan penting bagi Angkatan Laut di seluruh dunia termasuk Indonesia.

"TNI Angkatan Laut, dengan Komando Operasi Kapal Selam (Koopkasel) sebagai operator armada kapal selam di Indonesia akan segera dilengkapi dengan alutsista pendukung operasional kapal selam berupa SRVS," kata keterangan tersebut.