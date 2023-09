Tinjau Langsung PLTS Terbesar di Asia Tenggara, Dirut PLN: PLTS Terapung Cirata Akan Segera Tuntas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meninjau langsung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp), di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (8/9/2023). Adapun pembangunan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara ini diketahui sudah masuk tahap hampir selesai dan segera siap untuk diresmikan.

“Kunjungan kali ini saya lakukan untuk memastikan kesiapan PLTS Terapung Cirata untuk dapat dioperasikan. Saat ini kami sedang melakukan berbagai uji coba dan memastikan listrik dari PLTS ini bisa terdistribusi dengan baik. Kami optimis akhir Oktober 2023 sekaligus memperingati Hari Listrik Nasional, PLTS ini bisa diresmikan,” ungkap Darmawan dalam keterangan persnya, Senin (11/9/2023).

Darmawan menjelaskan PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar. Lewat kolaborasi tersebut, proyek ini mampu menyerap lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal. Selain itu dengan menerapkan teknologi yang canggih, PLTS ini juga turut melahirkan kompetensi baru bagi PLN.

Baca juga: Proyek PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara Segera Rampung, Bos PLN: Optimis Akhir Oktober 2023

“Tadi saya bertemu dengan beberapa personel dari lulusan universitas terbaik negeri ini. Saya tanya setahun yang lalu apakah mereka paham bagaimana membangun dan mengoperasikan PLTS terapung ini? They nothing know about this. Banyak sekali tantangan yang harus diselesaikan. Namun, tantangan tersebut berhasil kami petakan, dan kami cari jalan keluarnya. Tantangan tersebut ternyata membuat kami semakin kuat," ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan PLTS terapung ini terletak di atas Waduk Cirata, Bandung Barat, Jawa Barat. Terbentang di area seluas 200 hektar yang terbangun dalam 13 blok dengan lebih dari 340 ribu solar panel, PLTS ini mampu memproduksi 245 juta kWh energi bersih per tahun dan mampu melistriki setara lebih dari 50 ribu rumah, serta akan menekan emisi karbon lebih dari 200 ribu ton per tahun.

Dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun, proyek ini mampu menghasilkan pengembalian investasi yang menarik, meningkatkan kepercayaan investor serta sekaligus menjawab tantangan energi bersih.

"Ini juga menjadi bukti bahwa PLN mampu menghadirkan skema kerja sama investasi yang menarik sehingga berhasil mendorong minat investor untuk mengembangkan proyek energi terbarukan di wilayah lain," tambah Darmawan.

Baca juga: Manfaatkan Potensi Energi Surya di Indonesia, PLN Icon Plus Bangun 187 MWp PLTS Atap

Tak hanya itu, ia juga memastikan PLN akan terus mengembangkan pembangkit listrik yang berbasis energi bersih. Dengan potensi energi bersih mencapai 360 GW, PLN membuka ruang kerja sama investasi untuk pengembangan energi bersih di Tanah Air dalam mewujudkan target Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060.

Pada kesempatan tersebut, Darmawan juga meluncurkan penggunaan perahu listrik bernama Nusantara e-Boat. Nantinya, perahu listrik tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional petugas PLTS Terapung Cirata.