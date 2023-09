Putri Candrawathi Ulang Tahun, Trisha Bagikan Momen Bersama, Berharap sang Ibu Cepat Pulang

TRIBUNNEWS.COM - Anak sulung Ferdy Sambo, Trisha Eungelica, mengucapkan ulang tahun untuk sang ibu, Putri Candrawathi.

Ucapan ini disampaikan Trisha lewat unggahan di Instagram @trishaeas, Kamis (14/9/2023).

Selain ucapan, Trisha menyertakan foto bersama Putri Candrawathi yang kini genap berusia 50 tahun.

Trisha juga memanjatkan doa untuk sang ibu yang kini mendekam di Lapas Pondok Bambu karena kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).

Trisha berharap agar Putri Candrawathi bisa segera pulang karena ia merasa rindu.

"Happy birthday, mama sayangku cintaku selama-lamanya idola dan kebanggaan aku, my human diary, my 24/7, my number 1 support system.

Semoga semakin diberkati, semakin memberkati banyak orang, serta sehat dan bahagia selalu.

I love you sosososo much and forever proud of u. may God bless u in every single breath u take.

Cepet pulang, ma!!! kangen :( iloveuiloveuiloveuiloveuuuuu," tulis Trisha.

Diketahui, sebelumnya Putri Candrawathi divonis hukuman pidana 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, vonis tersebut lantas mendapat keringanan dari Mahkamah Agung (MA), dengan memberikan 'diskon' menjadi 10 tahun penjara.

MA memberikan pengurangan hukuman dengan alasan status Putri Candrawathi sebagai ibu empat anak.

“Bahwa terdakwa merupakan ibu dari 4 orang anak, bahkan memiliki putra bungsu masih di bawah usia 3 tahun (batita) yang tentunya membutuhkan asuhan, kasih sayang dan perhatian dari orang tua, terutama terdakwa selaku ibunya,” demikian pertimbangan hakim dalam salinan putusan, dilansir Kompas.com, Senin (28/3/2023).

Selain itu, hakim MA juga menilai Putri Candrawathi bukan inisiator pembunuhan Brigadir J.