Ketua Aisyiyah Kota Bandung: Anies-Cak Imin Pemimpin Pembawa Perubahan bagi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Aisyiyah Kota Bandung Ecin Kuraesin menegaskan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan membawa perubahan positif bagi Indonesia.



“Anies-Cak Imin adalah pemimpin, dengan kemitraan dan kepemimpinan keduanya sangat potensial untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia,” katanya, dalam wawancara dengan channel The Spokesperson ID, Jumat (15/9).

Ia juga mengungkapkan keyakinannya pada kepemimpinan Anies. Menurut Ecin, Anies seorang pemimpin cerdas dan memahami tapak-tapak kepemimpinannya di Jakarta.

“Anies adalah seorang pemimpin yang telah menguji kecerdasannya dan memahami betul tapak-tapak kepemimpinan di Jakarta,” ujarnya.

Dia yakin Anies memiliki kemampuan yang tak tertandingi dalam memberikan solusi yang tepat untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Saat ditanya tentang kriteria seorang pemimpin yang cocok bagi Indonesia pada tahun 2024, ia menekankan pentingnya pemimpin yang mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

“Seorang pemimpin bukan sekadar penguasa. Baginya, sebuah kepemimpinan yang peduli dan mampu membela kepentingan rakyat adalah yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Ecin juga memberikan jaminan bila Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, semua kepentingan masyarakat akan diakomodasi dengan baik.

“Anies seorang pemimpin cerdas yang selalu memiliki beragam solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi warga negara,” katanya.

Ecin dengan tegas mengatakan, "Anies Baswedan is the best."

Ketika diminta untuk memberikan satu kata untuk Gus Imin, Ecin berkata, "Bisa."