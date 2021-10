Pemerintah China Masukkan Penambangan Uang Kripto ke Dalam Daftar Negatif Investasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Pemerintah China telah menambahkan kegiatan penambangan uang kripto atau cryptocurrency ke daftar rancangan industri, di mana investasi tersebut dibatasi atau dilarang.

Seperti dilansir Tribunnews dari Reuters, hal tersebut diketahui dalam sebuah dokumen yang dirilis oleh Komisi Perencanaan Dan Reformasi Negara (National Development and Reform Commission of the People's Republic of China/NDRC).

Daftar negatif ini merinci sektor dan industri yang terlarang bagi investor China dan asing.

Sebelumnya, regulator di China telah melarang perdagangan dan penambangan uang kripto tahun ini.

Bersama bank sentral negara tersebut (The People's Bank of China is the central bank of the People's Republic of China) pemerintah berjanji untuk membersihkan aktivitas uang kripto "ilegal" bulan lalu.

Adanya tindakan keras ini telah mendorong pertukaran mata uang kripto untuk memutuskan hubungan dengan pengguna di China.

China juga telah memperketat kontrol atas wacana publik.

Yaitu dengan meminta browser seluler untuk menghilangkan penyebaran desas-desus, penggunaan tajuk sensasional dan penerbitan konten yang melanggar nilai-nilai inti sosialisme.

NDRC juga mengatakan pihaknya menghentikan investasi modal non-publik ke dalam berbagai kegiatan penerbitan, termasuk siaran langsung, pengumpulan berita, pengeditan dan entitas penyiaran dan pengoperasian berita.

