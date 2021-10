CarDekho India Jadi Unicorn, Sukses Galang Pendanaan 250 Juta Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAIPUR - CarDekho, platform pencarian dan e-commerce India untuk mobil baru dan bekas, kini menjelma menjadi startup terbaru yang naik status menjadi unicorn.

Startup berusia 14 tahun itu mengatakan pada Rabu, mereka telah mengumpulkan 250 juta dolar Amerika Serikat (AS), dengan rincian 200 juta dolar AS dalam bentuk ekuitas dan 50 juta dolar AS dalam bentuk utang pada putaran pembiayaan Seri E yang diikutinya.

Putaran yang dipimpin oleh LeapFrog Investments ini menilai perusahaan yang bermarkas di Jaipur, India itu sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Canyon Partners, Mirae Asset, Franklin Templeton, Harbour Spring Capital serta investor Sequoia Capital India dan Sunley House pun turut berpartisipasi dalam apa yang digambarkan CarDekho sebagai putaran pra-IPO.

Dikutip dari laman Techcrunch, Rabu (13/10/2021), salah satu startup yang muncul paling awal di India, CarDekho telah berkembang ke lebih dari 100 pasar.

Startup yang membeli mobil dari pelanggan kemudian menjualnya ini menawarkan katalog lebih dari 3.000 mobil bekas bersertifikat untuk pembelian secara online.

CarDekho juga menyediakan layanan keuangan untuk para pelanggan, kemampuan dalam membayar melalui cara mencicil serta perlindungan asuransi untuk mobil yang mereka beli dari platform.

Bisnis jasa keuangannya diklaim telah menghasilkan keuntungan, sedangkan asuransinya telah mencapai titik impas.

CarDekho mengklaim telah bermitra dengan belasan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan, dan 30-an perusahaan asuransi.

